Норвежский журналист Салтведт: «Крупнейшие российские звезды – Большунов, Степанова, Терентьева – скорее всего, не получат допуск от FIS»

Норвежский журналист считает, что Большунова и Терентьеву не допустят к ОИ-2026.

Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) 24 сентября рассмотрит вопрос участия российских спортсменов в отборе на Олимпийские игры в нейтральном статусе.

– Как вы думаете, FIS еще может допустить россиян к участию в своем олимпийском турнире? Или шансов на это больше нет?

– Сигнал от МОК в адрес FIS очевиден: у вас все еще есть выбор. Совет FIS соберется в ближайшее время и решит, хотят ли они изменить свою довольно жесткую позицию с начала марта 2022 года. Они все еще могут допустить некоторых российских лыжников к участию в Олимпийских играх, но я буду очень удивлен, если они это сделают.

Все крупнейшие российские звезды – Большунов , Степанова , Терентьева и так далее – слишком тесно связаны с Кремлем и, скорее всего, все равно не будут допущены. Но у некоторых российских новичков лыжных гонок все еще может быть такая возможность. Тем не менее, IBU уже отказал российским биатлонистам в участии в Олимпийских играх, и это, вероятно, стало бы примером для FIS. <...>

К сожалению для российских лыжников, именно они пострадают в своих надеждах на участие в Олимпийских играх. МОК подал сигнал, но на самом деле это был всего лишь символический сигнал, – отметил Ян Петтер Салтведт.

