  • Норвежский журналист Салтведт о допуске россиян: «Фотографии Большунова, Терентьевой и Степановой из Кремля после Пекина станут основанием для исключения»
Норвежский журналист заявил, что Большунова и Степанову не допустят к Олимпиаде .

Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) 24 сентября рассмотрит вопрос участия российских спортсменов в отборе на Олимпийские игры в нейтральном статусе.

«Каждый российский и белорусский спортсмен, допущенный к Олимпиаде, значительно усилил бы конкуренцию во всех лыжных дисциплинах, особенно в лыжных гонках, а также в ряде других видов спорта под эгидой FIS.

С точки зрения спорта это было бы очень полезно: международное лыжное сообщество сейчас страдает от недостатка глубины конкуренции. Но это тем не менее не главный вопрос в данной дискуссии.

Если Совет FIS все же примет решение допустить некоторых российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде, будут установлены строгие условия. Это, скорее всего, будет означать отсутствие Большунова, Терентьевой и Степановой. Их военные приказы и фотографии из Кремля после Пекина, вероятно, сами по себе станут основанием для исключения.

Но ограничения носят дискреционный характер, так что останется пространство для «творческой интерпретации», что может сыграть на руку некоторым российским лыжникам, участие которых на Играх-2026 будет выгодно для МОК», – считает журналист NRK Ян Петтер Салтведт.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
Ян Петтер Салтведт
