«Кроется какой‑то обман. Я вообще не понимаю логики FIS». Крянин о недопуске российских лыжников

В Федерации лыжных гонок России назвали непонятной логику FIS.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) до 21 октября отложила вопрос участия россиян в соревнованиях. Отстранение спортсменов длится с 2022 года.

– Мы всей командой готовы принять участие в любой момент. А что произойдет дальше, узнаем 21 октября. Может быть, они хотят допустить наших ребят, но пока не понимают, в каком количестве.

– Не кажется ли вам, что FIS специально откладывают решение, чтобы ребята просто не успели отобраться на Олимпиаду?

– Честно, я вообще не понимаю их логики. Вы либо допускаете, либо нет. Скажите честно и открыто. Но нет, кроется какой‑то обман. Но, к сожалению, мы не можем никак повлиять на этот процесс, – сказал член президиума ФЛГР Сергей Крянин .