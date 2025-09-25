«Кроется какой‑то обман. Я вообще не понимаю логики FIS». Крянин о недопуске российских лыжников
В Федерации лыжных гонок России назвали непонятной логику FIS.
Международная федерация лыжного спорта (FIS) до 21 октября отложила вопрос участия россиян в соревнованиях. Отстранение спортсменов длится с 2022 года.
– Мы всей командой готовы принять участие в любой момент. А что произойдет дальше, узнаем 21 октября. Может быть, они хотят допустить наших ребят, но пока не понимают, в каком количестве.
– Не кажется ли вам, что FIS специально откладывают решение, чтобы ребята просто не успели отобраться на Олимпиаду?
– Честно, я вообще не понимаю их логики. Вы либо допускаете, либо нет. Скажите честно и открыто. Но нет, кроется какой‑то обман. Но, к сожалению, мы не можем никак повлиять на этот процесс, – сказал член президиума ФЛГР Сергей Крянин.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости