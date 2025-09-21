Крянин о допуске россиян: «Я не видел, чтобы этот вопрос рассматривался в повестке FIS. Если его вынесут на обсуждение, мы информацию получим»
Крянин высказался о возможности допуска российских лыжников к соревнованиям.
— Когда состоится ближайший конгресс FIS, на котором могут рассмотреть вопрос нашего допуска?
— Я не видел, чтобы этот вопрос рассматривался в повестке. Если его вынесут на обсуждение, мы информацию эту получим. Мы не участвуем в этих совещаниях, просто получаем информацию.
— Когда это могут рассмотреть?
— Думаю, если в октябре будет обсуждение, то мы получим информацию. В повестке дня рассмотрения этого вопроса я не видел. Мы сразу сообщим, если он будет поднят, — сказал член президиума ФЛГР Сергей Крянин.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
