Сергей Крянин: «Надеюсь, российским лыжникам разрешат участвовать в Олимпиаде. Еще лучше, если бы восстановили всю команду с флагом и гимном»
Крянин надеется на допуск российских лыжников к Олимпиаде-2026.
Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) сообщила, что планирует обсудить вопрос участия российских спортсменов в Олимпийских играх 24 сентября.
«Конечно, я надеюсь, что нам разрешат участвовать. Еще лучше, если бы восстановили бы всю команду с гимном и флагом – на это мы бы точно согласились. Посмотрим, какое решение примет FIS», – сказал член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.
Российские и белорусские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой FIS с марта 2022 года, их не допускают даже в нейтральном статусе.
