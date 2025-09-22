  • Спортс
  • Сергей Крянин: «Надеюсь, российским лыжникам разрешат участвовать в Олимпиаде. Еще лучше, если бы восстановили всю команду с флагом и гимном»
Сергей Крянин: «Надеюсь, российским лыжникам разрешат участвовать в Олимпиаде. Еще лучше, если бы восстановили всю команду с флагом и гимном»

Крянин надеется на допуск российских лыжников к Олимпиаде-2026.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) сообщила, что планирует обсудить вопрос участия российских спортсменов в Олимпийских играх 24 сентября.

«Конечно, я надеюсь, что нам разрешат участвовать. Еще лучше, если бы восстановили бы всю команду с гимном и флагом – на это мы бы точно согласились. Посмотрим, какое решение примет FIS», – сказал член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.

Российские и белорусские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой FIS с марта 2022 года, их не допускают даже в нейтральном статусе. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
отстранение и возвращение России
ТАСС
Сергей Крянин
logoсборная России (лыжные гонки)
лыжные гонки
logoFIS
ФЛГР
