Вопрос допуска российских лыжников могут решить на голосовании Совета FIS в октябре (TV2)
Как сообщает норвежский канал TV2, это может произойти, если соглашение между членами Совета Международной федерации лыжного спорта (FIS) не будет достигнуто.
В среду FIS отложила вопрос допуска россиян до 21 октября. В руководстве организации считали, что на этой неделе спортсменам могут разрешить соревноваться, однако решение не было принято из-за сильной разобщенности между членами Совета.
Отстранение россиян длится с 2022-го.
«Можно сказать, что некоторые страны [на заседании Совета] высказались очень четко, а некоторые – не так многословны. Вот позиция скандинавских стран была очень понятной», – сказала глава Федерации лыжного спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг.
Ранее глава FIS Йохан Элиаш заявлял, что готов следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).