Вопрос допуска российских лыжников могут решить на голосовании Совета FIS в октябре (TV2)

Вопрос допуска российских лыжников могут решить на голосовании в Совете FIS.

Как сообщает норвежский канал TV2, это может произойти, если соглашение между членами Совета Международной федерации лыжного спорта (FIS ) не будет достигнуто.

В среду FIS отложила вопрос допуска россиян до 21 октября. В руководстве организации считали, что на этой неделе спортсменам могут разрешить соревноваться, однако решение не было принято из-за сильной разобщенности между членами Совета.

Отстранение россиян длится с 2022-го.

«Можно сказать, что некоторые страны [на заседании Совета] высказались очень четко, а некоторые – не так многословны. Вот позиция скандинавских стран была очень понятной», – сказала глава Федерации лыжного спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг .

Ранее глава FIS Йохан Элиаш заявлял, что готов следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).