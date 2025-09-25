  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Юрий Бородавко: «Если бы в FIS понимали, как можно действовать, давно бы приняли решение по россиянам однозначно и бесповоротно»
0

Юрий Бородавко: «Если бы в FIS понимали, как можно действовать, давно бы приняли решение по россиянам однозначно и бесповоротно»

Бородавко считает, что FIS пока не понимает, как пройдет возвращение россиян.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отложила вопрос допуска российских и белорусских спортсменов до 21 октября. Их отстранение от соревнований длится с 2022 года.

– Верите, что кто-то из российских лыжников все‑таки поедет на Олимпиаду?

– Думаю, FIS будет более детально обсуждать, сколько человек поедут и кто поедет, кто соответствует требованиям. Думаю, о каком-то увеличении квоты вопросов здесь не стоит, поскольку допуски можно получать только на этапах Кубка мира.

Так что у FIS есть над чем подумать и как это сделать. Все‑таки Норвегия закрыла въезд российским представителям, как и Финляндия. Только швейцарский Давос остается, по сути, который может принять этап. Там много вопросов, которые надо действительно проработать.

– Вы думаете, что если даже допуск и будет, то поедут два человека от России – мужчина и женщина?

– Трудно сказать, как это будет, и как они будут определяться. Будет ли FIS придираться к каким‑то фотографиям, публикациям, еще чему-то... Здесь вообще непонятно.

Вполне вероятно, что они могут назвать просто каких-то людей из протокола, лишь бы было представительство. А всех сильнейших, кто более‑менее способен проявлять себя, не допустят. Нисколько не удивлюсь, что может быть и так.

– Как думаете, почему FIS откладывает решение до октября?

– Если бы они понимали, как можно действовать, давно приняли бы решение однозначно и бесповоротно. В том-то и дело, что есть какие‑то определенные вводные, на которые они пока не могут стопроцентно ответить. Потому и откладывается все.

Я так понимаю, будет совет FIS, на котором уже окончательно утвердится решение. Сезон все же уже начинается, в конце ноября первый этап в Руке. И как все это будет... Они должны иметь четкое представление.

Потому что просто разрешить и ничего не сделать с тем, как именно и где смогут выступить спортсмены – это будет международный скандал, – сказал тренер российских лыжников Юрий Бородавко.

Трое наших отобрались на Олимпиаду-2026. У кого еще есть шансы?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
лыжные гонки
отстранение и возвращение России
logoFIS
logoсборная России (лыжные гонки)
logoЮрий Бородавко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Главные новости
Коростелев о возможном допуске лыжников к Олимпиаде: «Работаем по намеченному плану, никаких изменений нет. Ждем решение 21 октября»
сегодня, 15:03
Фристайлист Илья Буров о нейтральном статусе: «Мы без флага ездим уже с 2018-го. Всех это вроде бы устраивало, а сейчас стали переиначивать на другой лад»
3сегодня, 13:20
Фристайлист Илья Буров: «Мы готовы врываться на международную арену. Наша программа не просела в уровне за эти годы»
сегодня, 13:10
Дмитрий Васильев: «В теории наши шансы на участие в Олимпиаде повышаются. Если FIS не может внутри договориться, значит, там есть здравомыслящие»
сегодня, 12:44
Журова о недопуске россиян: «Федерации стали заложниками своих стран, хотя по сути должны быть независимыми организациями»
1сегодня, 11:53
Александр Панжинский: «Мне кажется, Губерниев иронизирует со своим большим стремлением возглавить ФЛГР»
3сегодня, 11:29
«Кроется какой‑то обман. Я вообще не понимаю логики FIS». Крянин о недопуске российских лыжников
сегодня, 11:02
Дмитрий Губерниев: «Если FIS держит в голове, что надо кого‑то допустить, то сделает это максимально гаденько. Поедут максимум два человека»
9сегодня, 10:45
«У норвежцев очень сильное скандинавское лобби. Может, Центральная Европа более-менее лояльна». Бородавко о политике FIS в отношении россиян
сегодня, 10:38
FIS будет проводить гендерное тестирование для допуска лыжников к соревнованиям
1сегодня, 08:27
Ко всем новостям
Последние новости
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
319 сентября, 18:47
Шарлотте Калла родила второго ребенка
39 августа, 09:25
Лыжероллеры. Blink. Фоссесхолм победила в коньковом масс-старте на 10 км, Мирвол – 2-я, Ридзек – 3-я
18 августа, 18:04
Лыжероллеры. Blink. Шлинн победила в классическом масс-старте на 50 км, Лотта Венг – 2-я, Гиммлер – 3-я
17 августа, 19:31
Бородавко о сборе лыжников в Италии: «Настрой достаточно хороший, атмосфера рабочая. Со здоровьем у всех все в порядке, травм нет»
19 июля, 14:10
Губерниев – на слова Родниной: «Она права: работа комментатора – комментировать. Например, Вяльбе не работает тренером, но числится в этой роли»
1719 июня, 12:16
Вяльбе о лыжероллерах: «Другие люди, другая техника, совсем другая подготовка. Устюгов в прошлом году признался, что не понимает, как специалисты лыжероллеров проходят спуски»
15 июня, 15:26
Крянин о лыжном ЧМ-2025: «Норвежцы вполне могли недосчитаться из-за того, что не было наших болельщиков и спортсменов»
14 июня, 20:47
Бородавко о лыжном ЧМ-2025: «Спортивная составляющая важна. Снижение конкуренции в отсутствие наших очевидно»
4 июня, 13:24
Александр Легков: «Я болею за Станковича, желаю, чтобы у него все получилось. Он креативный, у него есть что-то новое»
1130 апреля, 13:50