Юрий Бородавко: «Если бы в FIS понимали, как можно действовать, давно бы приняли решение по россиянам однозначно и бесповоротно»

Бородавко считает, что FIS пока не понимает, как пройдет возвращение россиян.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отложила вопрос допуска российских и белорусских спортсменов до 21 октября. Их отстранение от соревнований длится с 2022 года.

– Верите, что кто-то из российских лыжников все‑таки поедет на Олимпиаду?

– Думаю, FIS будет более детально обсуждать, сколько человек поедут и кто поедет, кто соответствует требованиям. Думаю, о каком-то увеличении квоты вопросов здесь не стоит, поскольку допуски можно получать только на этапах Кубка мира.

Так что у FIS есть над чем подумать и как это сделать. Все‑таки Норвегия закрыла въезд российским представителям, как и Финляндия. Только швейцарский Давос остается, по сути, который может принять этап. Там много вопросов, которые надо действительно проработать.

– Вы думаете, что если даже допуск и будет, то поедут два человека от России – мужчина и женщина?

– Трудно сказать, как это будет, и как они будут определяться. Будет ли FIS придираться к каким‑то фотографиям, публикациям, еще чему-то... Здесь вообще непонятно.

Вполне вероятно, что они могут назвать просто каких-то людей из протокола, лишь бы было представительство. А всех сильнейших, кто более‑менее способен проявлять себя, не допустят. Нисколько не удивлюсь, что может быть и так.

– Как думаете, почему FIS откладывает решение до октября?

– Если бы они понимали, как можно действовать, давно приняли бы решение однозначно и бесповоротно. В том-то и дело, что есть какие‑то определенные вводные, на которые они пока не могут стопроцентно ответить. Потому и откладывается все.

Я так понимаю, будет совет FIS, на котором уже окончательно утвердится решение. Сезон все же уже начинается, в конце ноября первый этап в Руке. И как все это будет... Они должны иметь четкое представление.

Потому что просто разрешить и ничего не сделать с тем, как именно и где смогут выступить спортсмены – это будет международный скандал, – сказал тренер российских лыжников Юрий Бородавко.

