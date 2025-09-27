  • Спортс
  • Норвежский лыжник Амундсен удивлен, что Израиль не отстранен: «Это нонсенс, что они играют в отборе на ЧМ по футболу»
14

Норвежский лыжник Харальд Амундсен удивлен, что Израиль не отстранен от турниров.

В среду Международная федерация лыжного спорта (FIS) отложила до 21 октября вопрос допуска россиян к соревнованиям. Решение не смогли принять из-за разногласий в Совете организации.

«Я не понимаю, почему двери [для россиян] должны открыться сейчас, пока с боевыми действиями нет никаких изменений. Я давно придерживаюсь того же мнения: на данный момент ситуация не позволяет россиянам участвовать в соревнованиях.

То же самое я думаю и об Израиле. Это нонсенс, что они играют в отборе на чемпионату мира по футболу», – заявил обладатель Кубка мира по лыжным гонкам Амундсен.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: TV2
