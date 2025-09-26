  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Норвежский журналист Салтведт: «Ситуация все еще может склониться в пользу участия России в Олимпиаде»
0

Норвежский журналист Салтведт: «Ситуация все еще может склониться в пользу участия России в Олимпиаде»

Норвежский журналист считает, что лыжников России могут допустить до Олимпиады.

В среду Международная федерация лыжного спорта (FIS) отложила принятие решения по допуску российских спортсменов до 21 октября. Зимние Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в Италии.

«Мы здесь, в Норвегии, тоже задаемся вопросом об истинной причине задержки. Похоже, они хотят как можно дольше ждать принятия решения.

Сначала мы думали, что они планируют запоздалое «да», чтобы сократить время подготовки российских и белорусских лыжников. Но, вполне возможно, что глава FIS Элиаш надеется на какие-то позитивные новости о событиях на Украине до 21 октября, которые могли бы склонить на свою сторону большинство в Совете FIS. И он получил поддержку такого решения.

Ходят слухи, что в Совете по-прежнему большинство выступает за недопуск России. Но это не подтверждено. К тому же состав группы нестабилен. Так что ситуация все еще может склониться в пользу участия России в Олимпиаде. Какова бы ни была причина, эта отсрочка откладывает прояснение, которого с нетерпением ждут все участники. В том числе и вопрос о допуске российских лыжников к участию в Олимпиаде.

Неопределенность с обеих сторон не очень конструктивна, поэтому я очень надеюсь, что у Совета FIS есть веские причины. Тем не менее сейчас я в этом сомневаюсь. Со стороны это больше похоже на трусость», – сказал журналист норвежского издания NRK Ян Петтер Салтведт.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoFIS
отстранение и возвращение России
Ян Петтер Салтведт
logoОлимпиада-2026
logoЙохан Элиаш
