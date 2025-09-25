Журова о недопуске россиян: «Федерации стали заложниками своих стран, хотя по сути должны быть независимыми организациями»

Светлана Журова отметила влияние политики на международные спортивные федерации.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) до 21 октября отложила вопрос участия россиян в соревнованиях. Отстранение длится с 2022 года.

«Международные федерации ориентируются на политическую повестку и дают себе время, чтобы реагировать на происходящие события. Многие заняли жесткую позицию: если произойдут изменения в политике – россиян допустят; если нет – решений до окончания СВО не будет.

Получается, что федерации стали заложниками своих стран, хотя по сути должны быть независимыми организациями. Складывается впечатление, что им звонят главы государств и говорят: «Только попробуйте!» Это тревожная тенденция», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .