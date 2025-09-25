  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Коростелев о возможном допуске лыжников к Олимпиаде: «Работаем по намеченному плану, никаких изменений нет. Ждем решение 21 октября»
0

Коростелев о возможном допуске лыжников к Олимпиаде: «Работаем по намеченному плану, никаких изменений нет. Ждем решение 21 октября»

Лыжник Коростелев заявил, что сборная России продолжает готовиться к Олимпиаде.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отложила вопрос допуска российских и белорусских спортсменов до 21 октября. Их отстранение от соревнований длится с 2022 года.

«Ничего не меняется уже последние несколько месяцев, по-моему, в этом вопросе. Мы работаем по намеченному плану. То есть никаких изменений все еще ни у них, ни у нас нет.

Поэтому решение 21 октября ждем. То есть, как был план намечен изначально, так мы и работаем. Поэтому все в порядке», – сказал Савелий Коростелев.

Зимняя Олимпиада пройдет в феврале 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
лыжные гонки
logoСавелий Коростелев
logoсборная России (лыжные гонки)
logoFIS
logoОлимпиада-2026
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Коростелев о забеге в Швейцарии: «Из приятного — мы бежали с флагом. И комментатор на финише объявлял: «Атлет из России»
10 августа, 15:23
Сорина и Коростелев выиграли забег на 6,6 км с перепадом высоты 1069 метров в Швейцарии
210 августа, 13:28
Большунов и еще 22 российских лыжника включены в международный пул допинг-тестирования на олимпийский сезон
2512 июля, 06:44
Главные новости
Юрий Бородавко: «Если бы в FIS понимали, как можно действовать, давно бы приняли решение по россиянам однозначно и бесповоротно»
25 минут назад
Фристайлист Илья Буров о нейтральном статусе: «Мы без флага ездим уже с 2018-го. Всех это вроде бы устраивало, а сейчас стали переиначивать на другой лад»
3сегодня, 13:20
Фристайлист Илья Буров: «Мы готовы врываться на международную арену. Наша программа не просела в уровне за эти годы»
сегодня, 13:10
Дмитрий Васильев: «В теории наши шансы на участие в Олимпиаде повышаются. Если FIS не может внутри договориться, значит, там есть здравомыслящие»
сегодня, 12:44
Журова о недопуске россиян: «Федерации стали заложниками своих стран, хотя по сути должны быть независимыми организациями»
1сегодня, 11:53
Александр Панжинский: «Мне кажется, Губерниев иронизирует со своим большим стремлением возглавить ФЛГР»
3сегодня, 11:29
«Кроется какой‑то обман. Я вообще не понимаю логики FIS». Крянин о недопуске российских лыжников
сегодня, 11:02
Дмитрий Губерниев: «Если FIS держит в голове, что надо кого‑то допустить, то сделает это максимально гаденько. Поедут максимум два человека»
9сегодня, 10:45
«У норвежцев очень сильное скандинавское лобби. Может, Центральная Европа более-менее лояльна». Бородавко о политике FIS в отношении россиян
сегодня, 10:38
FIS будет проводить гендерное тестирование для допуска лыжников к соревнованиям
1сегодня, 08:27
Ко всем новостям
Последние новости
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
319 сентября, 18:47
Шарлотте Калла родила второго ребенка
39 августа, 09:25
Лыжероллеры. Blink. Фоссесхолм победила в коньковом масс-старте на 10 км, Мирвол – 2-я, Ридзек – 3-я
18 августа, 18:04
Лыжероллеры. Blink. Шлинн победила в классическом масс-старте на 50 км, Лотта Венг – 2-я, Гиммлер – 3-я
17 августа, 19:31
Бородавко о сборе лыжников в Италии: «Настрой достаточно хороший, атмосфера рабочая. Со здоровьем у всех все в порядке, травм нет»
19 июля, 14:10
Губерниев – на слова Родниной: «Она права: работа комментатора – комментировать. Например, Вяльбе не работает тренером, но числится в этой роли»
1719 июня, 12:16
Вяльбе о лыжероллерах: «Другие люди, другая техника, совсем другая подготовка. Устюгов в прошлом году признался, что не понимает, как специалисты лыжероллеров проходят спуски»
15 июня, 15:26
Крянин о лыжном ЧМ-2025: «Норвежцы вполне могли недосчитаться из-за того, что не было наших болельщиков и спортсменов»
14 июня, 20:47
Бородавко о лыжном ЧМ-2025: «Спортивная составляющая важна. Снижение конкуренции в отсутствие наших очевидно»
4 июня, 13:24
Александр Легков: «Я болею за Станковича, желаю, чтобы у него все получилось. Он креативный, у него есть что-то новое»
1130 апреля, 13:50