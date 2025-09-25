Коростелев о возможном допуске лыжников к Олимпиаде: «Работаем по намеченному плану, никаких изменений нет. Ждем решение 21 октября»
Лыжник Коростелев заявил, что сборная России продолжает готовиться к Олимпиаде.
Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отложила вопрос допуска российских и белорусских спортсменов до 21 октября. Их отстранение от соревнований длится с 2022 года.
«Ничего не меняется уже последние несколько месяцев, по-моему, в этом вопросе. Мы работаем по намеченному плану. То есть никаких изменений все еще ни у них, ни у нас нет.
Поэтому решение 21 октября ждем. То есть, как был план намечен изначально, так мы и работаем. Поэтому все в порядке», – сказал Савелий Коростелев.
Зимняя Олимпиада пройдет в феврале 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
