Коростелев о возможном допуске лыжников к Олимпиаде: «Работаем по намеченному плану, никаких изменений нет. Ждем решение 21 октября»

Лыжник Коростелев заявил, что сборная России продолжает готовиться к Олимпиаде.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS ) отложила вопрос допуска российских и белорусских спортсменов до 21 октября. Их отстранение от соревнований длится с 2022 года.

«Ничего не меняется уже последние несколько месяцев, по-моему, в этом вопросе. Мы работаем по намеченному плану. То есть никаких изменений все еще ни у них, ни у нас нет.

Поэтому решение 21 октября ждем. То есть, как был план намечен изначально, так мы и работаем. Поэтому все в порядке», – сказал Савелий Коростелев .

Зимняя Олимпиада пройдет в феврале 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.