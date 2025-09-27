«Это неплохой сигнал для МОК». Депутат Свищев о восстановлении Паралимпийского комитета России
Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР).
«Это очень важно для наших паралимпийцев. Хочу поздравить ПКР, президента Рожкова и Министерство спорта России, Михаила Дегтярева. Огромная работа проведена. Это победа нашего российского спорта и наших паралимпийцев. Теперь открыты двери для возможного участия наших спортсменов в мировом паралимпийском движении.
До этого была дисквалификация, ребят не пускали. Был просто хаос, безумие и неуважение по отношению к тем спортсменам, которые через боль, страдания, всю жизнь посвящали спорту и были лишены возможности», – сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев.
«Считаю, это неплохой сигнал для Международного олимпийского комитета (МОК), потому что мы знаем, что буквально несколько дней назад не было принято решение о восстановлении наших спортсменов, мы будем участвовать [в Олимпийских играх] в том же формате, что и в Париже. Это не может нас удовлетворить. Будем двигаться дальше. Хороший посыл есть», – также отметил Свищев.