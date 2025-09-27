«Это неплохой сигнал для МОК». Депутат Свищев о восстановлении Паралимпийского комитета России

Депутат Свищев назвал решение по российским паралимпийцам сигналом для МОК.

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР).

«Это очень важно для наших паралимпийцев. Хочу поздравить ПКР, президента Рожкова и Министерство спорта России, Михаила Дегтярева. Огромная работа проведена. Это победа нашего российского спорта и наших паралимпийцев. Теперь открыты двери для возможного участия наших спортсменов в мировом паралимпийском движении.

До этого была дисквалификация, ребят не пускали. Был просто хаос, безумие и неуважение по отношению к тем спортсменам, которые через боль, страдания, всю жизнь посвящали спорту и были лишены возможности», – сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев .

«Считаю, это неплохой сигнал для Международного олимпийского комитета (МОК), потому что мы знаем, что буквально несколько дней назад не было принято решение о восстановлении наших спортсменов, мы будем участвовать [в Олимпийских играх] в том же формате, что и в Париже. Это не может нас удовлетворить. Будем двигаться дальше. Хороший посыл есть», – также отметил Свищев.