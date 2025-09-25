  • Спортс
  • Фристайлист Илья Буров: «Мы готовы врываться на международную арену. Наша программа не просела в уровне за эти годы»
Фристайлист Илья Буров: «Мы готовы врываться на международную арену. Наша программа не просела в уровне за эти годы»

Илья Буров заявил, что фристайлисты готовы «врываться на международную арену».

Буров – двукратный призер Олимпийских игр в лыжной акробатике. С 2022 года россияне отстранены от турниров Международной федерации лыжного спорта (FIS).

– Давайте допустим, что нам вскоре разрешат выступать на международной арене. Учитывая, что большая часть квалификационного периода прошла, что лицензий всего 25, успеваем ли мы отобраться на Олимпиаду?

– Успеваем. Если мы предполагаем, что нас допускают, то в сезоне еще есть старты до Олимпиады, на которых нам придется набирать квоту.

– Сложно это будет сделать?

– Программа у нас вся наработана. Осталось только попасть на международные старты и работать в своем режиме. Если нашу программу выполним хорошо, то результат будет соответствующий. Свою часть выполняем как надо. Остальное по допуску зависит уже не от нас. Мы готовы врываться на международную арену. В этом проблем не вижу.

– Готовы ли мы биться за медали? Не просел ли наш уровень за эти три года отстранения?

– Естественно, готовы. По-другому мы работать не умеем.

– Много ли понадобится времени, чтобы адаптироваться к трамплинам, снегу на Кубке мира?

– Места, где проходят Кубки мира, для нас все знакомы. С этим проблем нет. Единственная разница, что это будут старты в мировой элите. Только в этом. Всю ту программу, которую выполняли на Кубках и чемпионатах мира, мы прыгаем по-прежнему. Наша программа не просела в уровне за эти годы, – заявил Буров.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoИлья Буров
фристайл
сборная России (фристайл)
акробатика
