Фристайлист Илья Буров о нейтральном статусе: «Мы без флага ездим уже с 2018-го. Всех это вроде бы устраивало, а сейчас стали переиначивать на другой лад»

Фристайлист Илья Буров назвал очевидным ответ на вопрос о нейтральном статусе.

Буров – двукратный призер Олимпийских игр в лыжной акробатике. С 2022 года россияне отстранены от турниров Международной федерации лыжного спорта (FIS).

– Недавно общались со сноубордистом Николаем Олюниным. Он сказал, что сейчас выступать под нейтральным флагом не готов, но если бы не было олимпийской медали и был бы помоложе, то, вероятно, поехал бы. Вы к этому готовы?

– Давайте разберем с самого начала. Мы без флага ездим уже с 2018 года. Всех это вроде бы устраивало. А сейчас стали переиначивать на другой лад. Спортсмены высокого уровня всю жизнь вложили, чтобы попасть на Олимпийские игры. Все знают, из какой ты страны и кого представляешь на спортивной арене. Поэтому мой ответ очевиден.

– Подготовка к этому сезону была с прицелом на Олимпиаду?

– Естественно. Это олимпийский сезон, поэтому нужно максимально отработать, – сказал Буров.

Трое наших отобрались на Олимпиаду-2026. У кого еще есть шансы?