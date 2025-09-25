Глава Федерации лыж Норвегии о недопуске россиян: «Была долгая дискуссия в FIS. Но нет никаких сомнений в том, за что выступает наша страна»

Глава лыжной федерации Норвегии рассказала о дискуссиях в отношении россиян.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS ) отложила вопрос допуска российских и белорусских спортсменов до 21 октября. Их отстранение от соревнований длится с 2022 года.

«Вопрос обсуждался. Конечно, есть разные точки зрения, однако нет никаких сомнений в том, за что выступаю я и Норвегия.

Резких разногласий нет, но некоторые мнения различаются в зависимости от географии, степени вовлеченности и участия в организации соревнований. Это была долгая дискуссия», – сказала президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг .

Ранее норвежская федерация не поддерживала допуск россиян до турниров.