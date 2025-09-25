  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Глава Федерации лыж Норвегии о недопуске россиян: «Была долгая дискуссия в FIS. Но нет никаких сомнений в том, за что выступает наша страна»
8

Глава Федерации лыж Норвегии о недопуске россиян: «Была долгая дискуссия в FIS. Но нет никаких сомнений в том, за что выступает наша страна»

Глава лыжной федерации Норвегии рассказала о дискуссиях в отношении россиян.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отложила вопрос допуска российских и белорусских спортсменов до 21 октября. Их отстранение от соревнований длится с 2022 года.

«Вопрос обсуждался. Конечно, есть разные точки зрения, однако нет никаких сомнений в том, за что выступаю я и Норвегия.

Резких разногласий нет, но некоторые мнения различаются в зависимости от географии, степени вовлеченности и участия в организации соревнований. Это была долгая дискуссия», – сказала президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг.

Ранее норвежская федерация не поддерживала допуск россиян до турниров.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: NRK
лыжные гонки
отстранение и возвращение России
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoсборная России (лыжные гонки)
logoFIS
Туве Мо Дюрхауг
logoФедерация лыжных видов спорта Норвегии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Главные новости
Панжинский о Большунове: «В нужный момент он проснется и, как богатырь, слезет с печи и всем покажет русскую силу. Если допустят на Игры, то будут самые высокие результаты»
сегодня, 07:09
Филиппов о проверке МОК перед Олимпиадой: «Я знал про это. И я не думал, что могут возникнуть проблемы»
сегодня, 06:39
Решение FIS по допуску российских спортсменов отложено до 21 октября
13вчера, 18:35
«Рука выглядела как воздушный шар». Йоханнес Клэбо попал в больницу из-за укуса осы во время сбора в США
9вчера, 12:34
Чемпионат России по лыжероллерам. Пеклецова выиграла кросс на 5 км, Канева – 2-я, Крупицкая – 4-я, Кулешова – 9-я
2вчера, 10:45
Чемпионат России по лыжероллерам. Муралеев выиграл кросс на 8 км, Исламшин – 2-й, Большунов – 8-й
2вчера, 10:40
Сегодня совет FIS рассмотрит вопрос допуска российских спортсменов к турнирам
26вчера, 06:08
Рожков о Паралимпиаде-2026: «Мы ждем допуск. Наши шансы – лыжные гонки, биатлон, горные лыжи и пара‑сноуборд»
123 сентября, 19:21
Сноубордист Олюнин о работе депутатом: «Мне кажется, я неплохо справился. Некоторые меня не воспринимали – мол, иди занимайся своим спортом»
923 сентября, 18:35
Вероника Степанова: «Российский рынок лыжного инвентаря больше скандинавского в разы, а доходы россиян растут»
11823 сентября, 17:37
Ко всем новостям
Последние новости
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
319 сентября, 18:47
Шарлотте Калла родила второго ребенка
39 августа, 09:25
Лыжероллеры. Blink. Фоссесхолм победила в коньковом масс-старте на 10 км, Мирвол – 2-я, Ридзек – 3-я
18 августа, 18:04
Лыжероллеры. Blink. Шлинн победила в классическом масс-старте на 50 км, Лотта Венг – 2-я, Гиммлер – 3-я
17 августа, 19:31
Бородавко о сборе лыжников в Италии: «Настрой достаточно хороший, атмосфера рабочая. Со здоровьем у всех все в порядке, травм нет»
19 июля, 14:10
Губерниев – на слова Родниной: «Она права: работа комментатора – комментировать. Например, Вяльбе не работает тренером, но числится в этой роли»
1719 июня, 12:16
Вяльбе о лыжероллерах: «Другие люди, другая техника, совсем другая подготовка. Устюгов в прошлом году признался, что не понимает, как специалисты лыжероллеров проходят спуски»
15 июня, 15:26
Крянин о лыжном ЧМ-2025: «Норвежцы вполне могли недосчитаться из-за того, что не было наших болельщиков и спортсменов»
14 июня, 20:47
Бородавко о лыжном ЧМ-2025: «Спортивная составляющая важна. Снижение конкуренции в отсутствие наших очевидно»
4 июня, 13:24
Александр Легков: «Я болею за Станковича, желаю, чтобы у него все получилось. Он креативный, у него есть что-то новое»
1130 апреля, 13:50