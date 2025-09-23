  • Спортс
  • Норвежский журналист Салтведт: «Возвращение России в олимпийское лыжное движение вызовет сильное недовольство в Норвегии и ряде других стран»
Норвежский журналист Салтведт: «Возвращение России в олимпийское лыжное движение вызовет сильное недовольство в Норвегии и ряде других стран»

Норвежский журналист заявил, что возвращение России на Игры вызовет недовольство.

Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) 24 сентября рассмотрит вопрос участия российских спортсменов в отборе на Олимпийские игры в нейтральном статусе.

«В Норвегии однозначно ожидают, что санкции против российских и белорусских спортсменов будут сохранены в нынешнем виде. В конфликте против Украины, к сожалению, нет абсолютно никаких позитивных изменений, которые могли бы оправдать пересмотр текущей ситуации.

Все надеялись на какие-то признаки мира или хотя бы прекращение огня, что могло бы повлиять и на процесс возвращения России в международный спорт, но события последних месяцев развиваются в противоположном направлении.

Возможное возвращение России в олимпийское лыжное движение вызовет сильное недовольство в Норвегии и ряде других стран, особенно скандинавских. Реакция будет крайне жесткой, если это произойдет.

При этом существует твердое убеждение, что президент FIS Йохан Элиаш уже давно пытается продвинуть возвращение российских и белорусских спортсменов. Пока это ему не удавалось, но ситуация может измениться. Поэтому люди в какой-то степени готовы к возможному шоку, но все же продолжают надеяться на лучшее», – заявил журналист NRK Ян Петтер Салтведт.

Он добавил, что изменение политики FIS повлияет на доверие к целостности организации. По его словам, уже существует мнение, что Элиаш ищет решения, которые в первую очередь отвечают его личным интересам, а не интересам спорта.

