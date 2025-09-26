  • Спортс
Гоги Когуашвили покинул пост главного тренера сборной России по греко-римской борьбе

Гоги Когуашвили ушел с поста главного тренера сборной РФ по греко-римской борьбе.

«Это мое решение, никто меня к нему не принуждал. Конечно, сейчас мне сложно все это переживать — из своих 56 лет жизни 40 я отдал борьбе. Сначала как профессиональный спортсмен — в последний раз на Олимпиаде в Афинах выступал, потом — как тренер сборной. Борьба — это не просто моя профессия, это моя жизнь. А сборная — это не просто спортсмены, это уже моя семья, даже больше.

Нужно перевести дух, потом пойму, что делать дальше. Кто бы ни пришел мне на смену, это будет воспитанник российской школы борьбы. И это сейчас важно во всех смыслах. Не мне оценивать результаты своей работы. Могу сказать только, что все эти годы я был счастлив работать со сборной», — сказал Когуашвили.

Под руководством Когуашвили сборная завоевала 15 наград Олимпийских игр, 56 медалей чемпионатов мира, 90 медалей чемпионатов Европы.

На чемпионате мира-2025 в Загребе российские борцы греко-римского стиля завоевали серебро и две бронзы. 

