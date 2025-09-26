Михаил Мамиашвили: «Принято по антидопингу жесточайшее решение. Будет усилена персональная ответственность тренеров, спортсмены которых попадаются»
Мамиашвили рассказал об ужесточении наказаний за допинг для тренеров.
«Принято по антидопингу жесточайшее решение. В адрес регионов будет усилена ответственность, в том числе персональная ответственность личных тренеров, спортсмены которых попадаются.
Нет другого пути», — заявил глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости