Михаил Мамиашвили: «Принято по антидопингу жесточайшее решение. Будет усилена персональная ответственность тренеров, спортсмены которых попадаются»

Мамиашвили рассказал об ужесточении наказаний за допинг для тренеров.

«Принято по антидопингу жесточайшее решение. В адрес регионов будет усилена ответственность, в том числе персональная ответственность личных тренеров, спортсмены которых попадаются. Нет другого пути», — заявил глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.