Вопрос допуска России не обсуждался на встрече руководителей федераций-членов УЕФА (ТАСС)

Вопрос допуска России не обсуждался на встрече руководителей федераций-членов УЕФА.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов говорил , что посетит встречу в Испании.

«Формат был традиционным, общение по группам.

Вопросы о допуске России к турнирам и об отстранении Израиля не обсуждались официально на встрече представителей членов – федераций УЕФА», – сообщил источник ТАСС.