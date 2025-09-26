Вопрос допуска России не обсуждался на встрече руководителей федераций-членов УЕФА (ТАСС)
Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов говорил, что посетит встречу в Испании.
«Формат был традиционным, общение по группам.
Вопросы о допуске России к турнирам и об отстранении Израиля не обсуждались официально на встрече представителей членов – федераций УЕФА», – сообщил источник ТАСС.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
