  • Сноубордист Олюнин: «Я не совсем готов ехать под нейтральным флагом. Был бы молодым атлетом, который ничего не завоевал, то, наверное, стартанул бы»
Сноубордист Николай Олюнин заявил, что не поехал бы на ОИ в нейтральном статусе.

Олюнин – серебряный призер Сочи-2014 в сноуборд-кроссе. 33-летний российский спортсмен еще продолжает выступать на соревнованиях.

– А был ли когда-нибудь нацелен на Олимпиаду в Италии, которая будет в феврале?

– Никогда о ней не думал. Это уже не про меня. Всему виной то, что происходит сейчас в политике спорта. Я вижу, как ребята старше меня гоняют в моей дисциплине на Кубке мира и показывают неплохие результаты. Понимаю, что тоже мог бы до сих пор ездить. Но все это настолько глубоко затянулось, что непонятно, где там просвет. Когда пустят? На каких условиях?

На сегодняшний день я не совсем готов ехать под нейтральным флагом. Потому что у меня вроде бы уже медаль есть, вроде бы какое-то имя в мире сноуборда. Как будто можно чуть-чуть руки в карман опустить. Не совсем приятно ехать под нейтральным флагом. Был бы я молодым атлетом, который еще ничего не завоевал, то, наверное, стартанул. А сегодня – нет.

– Какие шансы видишь, что кто-то из наших сноубордистов доедет до Олимпиады-2026?

– Мне кажется, что никто не поедет. Если поедут, то слава богу. Только шансов у наших ребят вообще не будет никаких.

– Из-за простоя без международных стартов?

– Да-да. Этот простой слишком сильно сказался на команде сноуборд-кросса. Говорю только за свой вид. На мой взгляд, мы серьезно упали вниз. Мы не тренируемся на каких-то полноценных мощных трассах, куда приезжают много ребят из разных стран, с которыми постоянно бодаемся и друг за дружкой идем. Сейчас этого нет.

Нам нужно заново проходить этот путь: входить в Кубки мира, там карабкаться, чтобы пройти квалификацию, до четвертьфиналов доходить... Все заново, к сожалению, – сказал Олюнин.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила российских спортсменов в 2022 году.

Трое наших отобрались на Олимпиаду-2026. У кого еще есть шансы?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
сноуборд
борд-кросс
logoсборная России (сноуборд)
logoНиколай Олюнин
logoОлимпиада-2026
logoОлимпийская сборная России
