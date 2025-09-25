Дмитрий Губерниев: «Если FIS держит в голове, что надо кого‑то допустить, то сделает это максимально гаденько. Поедут максимум два человека»

Дмитрий Губерниев считает, что FIS может допустить 2 лыжников из России в январе.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) до 21 октября отложила вопрос участия россиян в соревнованиях. Отстранение длится с 2022 года.

«Если FIS держит в голове, что надо кого‑то допустить, то сделает это максимально гаденько. У них полная неопределенность, и я вообще не исключаю, что моменты допуска будут датированы январем, что они придумают wild card. От лыж на Олимпиаду, думаю, поедут максимум человека два – мужчина и женщина. Мы не должны обольщаться, но шансы на допуск есть.

Михаил Дегтярев абсолютно прав, когда говорит , что биатлонисты, увы, непробиваемые (Международный союз биатлонистов оставил в силе недопуск россиян – Спортс’’). А лыжи – более местечковый вид спорта. У биатлона больше география стран, которые претендуют на медали, он более успешен без российских спортсменов, чем лыжи», – заявил спортивный комментатор Губерниев .