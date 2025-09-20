Глава Федерации лыж Норвегии о допуске россиян на Олимпиаду: «Будем выражать несогласие во всех международных диалогах»

Федерация лыжных видов спорта Норвегии выступила против допуска россиян на ОИ.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов к Играм-2026 в нейтральном статусе на тех же условиях, что и в 2024 году.

«Лыжная федерация не хочет, чтобы спортсмены или представители из России и Беларуси участвовали в Олимпиаде, даже если они соответствуют строгим требованиям, установленным МОК. С самого начала боевых действий на Украине мы занимали абсолютно четкую позицию, и ситуация не изменилась. Действия России все еще требуют недопуска всех спортсменов к международным соревнованиям.

К сожалению, мы вынуждены подчиниться этому решению, но будем четко выражать свое несогласие во всех международных диалогах. Особенно внутри FIS и в Совете FIS. Мы также запросим больше информации относительно оценки и выводов МОК», – сказала президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг в интервью Nettavisen.

МОК допустил россиян до Олимпиады-2026. Условия сложные, но свой человек в комиссии