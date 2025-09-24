«Биатлонисты вообще отмороженные – встали в позу и никаким образом нас не допускают. А в лыжах надежда есть». Дегтярев о допуске россиян к ОИ-2026
– Давайте вернемся к Олимпиаде 2026 года. Мы знаем, под каким давлением вы оказываетесь, когда говорите о том, что мы там должны выступать.
– Да, непросто.
– Есть уже понимание, сколько наших спортсменов может поехать в Милан на Олимпиаду?
– К отборам было допущены 11 спортсменов. Двое фигуристов уже выиграли квалификацию, в конькобежном спорте 5 спортсменов, 4 шорт-трекиста. Так же уже отобрался у нас парень по ски-альпинизму. Итого 12.
В ближайшие дни мы поймем, что с лыжами. МОК на нашей стороне, Международный олимпийский комитет давит очень сильно на Всемирную лыжную федерацию, чтобы россиян допустили.
Давит и на биатлонистов. Но биатлонисты вообще отмороженные – просто встали в позу и нас никаким образом не допускают. А вот в лыжной федерации надежда есть. И, конечно, радуют фигуристы.
– Отобрались уверенно!
– И Петр Гуменник, и Аделия Петросян. Молодцы, мы их поздравляем! Путь еще предстоит большой до Олимпиады, но мы им показываем всю поддержку вместе с Федерацией фигурного катания и Антоном Сихарулидзе.
Антон Сихарулидзе стал полноправным главой федерации, он же мной предложен в исполком Олимпийского комитета. Он с нами в одной лодке.
– Был разговор и о бобслее.
– По санному спорту, бобслею и скелетону мы ведем судебные тяжбы в Швейцарии, у нас там очень хорошая группа юристов работает. Я с ними, кстати, тоже встречался в Лозанне, когда там был. Все ЦУ даны, деньги у нас есть на это.
Мы, кстати, у МОК их и отсудили в этом году. Мы их и тратим как раз на юристов. Поэтому, может быть, еще удастся в скелетоне, бобслее и санках наших отстоять, – сказал Дегтярев.
