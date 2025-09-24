«Рука выглядела как воздушный шар». Йоханнес Клэбо попал в больницу из-за укуса осы во время сбора в США

Йоханнес Клэбо попал в больницу из-за реакции организма на укус осы.

Спортсмена укусила оса во время тренировочного сбора в США.

«У меня была интервальная тренировка. В самый разгар нагрузки оса ужалила меня в запястье. Я не придал этому значения и завершил тренировку, но на следующее утро проснулся с рукой, которая выглядела как воздушный шар», – рассказал Клэбо.

По словам лыжника, отек быстро распространился вверх по руке до подмышечной впадины, рука покраснела и стала болезненной.

«Пульс в состоянии покоя был запредельно высоким в течение трех-четырех дней, даже без тренировок. За пульсом мы внимательно следим, когда находимся на высокогорье.

Меня тщательно обследовали в больнице. В США все должно быть по правилам – на меня надели больничный халат, взяли кучу анализов, мы потратили на это полдня.

Результатом стали четыре дня в помещении без тренировок. Я лежал на кровати, немного играл в PlayStation и пытался отдыхать. Но это скучно, я бы с радостью провел время на улице и потренировался.

Эта оса казалась огромной. Я ударил ее рукой и почувствовал, что убил – звук был похож на хруст печенья. Думаю, осы в США немного больше, чем дома, в Норвегии.

К счастью, я избежал приема антибиотиков, но использовал некоторые лекарства, которые взял с собой. Мы должны были убедиться, что это не перерастет в инфекцию.

Такое случается. Было досадно, но в то же время немного приятно получить несколько выходных дней. У меня не так много дней отдыха в году, поэтому, когда они выпадают, нужно наслаждаться ими», – сказал пятикратный олимпийский чемпион Клэбо.