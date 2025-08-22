Дмитрий Васильев: «Без России норвежские лыжники могут собирать все медали, становиться 30‑кратными чемпионами Олимпиады. Они убрали конкурентов»

Васильев заявил, что норвежские лыжники убрали всех конкурентов со своего пути.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо заявил, что планирует выступать до Олимпиады-2030.

– Позволит ли ему здоровье?

– А почему не позволит? Они всех конкурентов со своего пути убрали, без России норвежские лыжники могут собирать все медали, становиться 30‑кратными чемпионами Олимпиады. В целом, как и биатлонисты, олимпийскими чемпионами, - сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Также он выразил мнение, что Александр Большунов сможет составить конкуренцию Клэбо после возвращения на международную арену.

«Большунов смог сохранить отличную форму даже в условиях отстранения. Саша — очень талантливый спортсмен. Да, сейчас ощущается нехватка конкуренции, но он быстро войдет в колею на первых же международных стартах. Большунов сможет составить конкуренцию Клебо и любому другому лыжнику, претендующему на медали», – приводит слова Васильева «Матч ТВ».

