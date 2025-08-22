  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Дмитрий Васильев: «Без России норвежские лыжники могут собирать все медали, становиться 30‑кратными чемпионами Олимпиады. Они убрали конкурентов»
3

Дмитрий Васильев: «Без России норвежские лыжники могут собирать все медали, становиться 30‑кратными чемпионами Олимпиады. Они убрали конкурентов»

Васильев заявил, что норвежские лыжники убрали всех конкурентов со своего пути.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо заявил, что планирует выступать до Олимпиады-2030. 

– Позволит ли ему здоровье?

– А почему не позволит? Они всех конкурентов со своего пути убрали, без России норвежские лыжники могут собирать все медали, становиться 30‑кратными чемпионами Олимпиады. В целом, как и биатлонисты, олимпийскими чемпионами, - сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. 

Также он выразил мнение, что Александр Большунов сможет составить конкуренцию Клэбо после возвращения на международную арену.

«Большунов смог сохранить отличную форму даже в условиях отстранения. Саша — очень талантливый спортсмен. Да, сейчас ощущается нехватка конкуренции, но он быстро войдет в колею на первых же международных стартах. Большунов сможет составить конкуренцию Клебо и любому другому лыжнику, претендующему на медали», – приводит слова Васильева «Матч ТВ».

Йоханнес Клэбо: «У меня никогда не было мотивации заработать как можно больше денег. Лыжные гонки – это большое веселье, и ничто не сравнится с победой»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Дмитрий Васильев
logoАлександр Большунов
logoЙоханнес Клэбо
logoсборная России (лыжные гонки)
logoМатч ТВ
лыжные гонки
logoсборная Норвегии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Дмитрий Губерниев: «Мы еще сразимся с Клэбо и будем нарезать круги почета на автомобилях Volvo»
321 августа, 16:21
Юрий Бородавко: «Замечательно, что Клэбо хочет продолжать карьеру до ОИ-2030. Нашим ребятам хотелось бы еще встретиться с ним на международных стартах»
121 августа, 12:32
Губерниев об убытках Норвегии на ЧМ: «Ребят, если вы хотите и дальше быть в говне, пожалуйста. Вся политика FIS последние годы направлена на убийство лыжных гонок»
484 июня, 10:37
Главные новости
Российская прыгунья с трамплина Прокопьева получила серьезную травму колена
1вчера, 15:46
Чемпионка мира в прыжках с трамплина Марита Крамер завершила карьеру в 23 года
вчера, 13:05
Елена Вяльбе: «Хотелось бы видеть ситуацию как в советские годы, когда весь детский спорт финансировался за счет государства»
30вчера, 12:00
Дмитрий Губерниев: «Мы еще сразимся с Клэбо и будем нарезать круги почета на автомобилях Volvo»
321 августа, 16:21
Юрий Бородавко: «Замечательно, что Клэбо хочет продолжать карьеру до ОИ-2030. Нашим ребятам хотелось бы еще встретиться с ним на международных стартах»
121 августа, 12:32
Йоханнес Клэбо: «У меня никогда не было мотивации заработать как можно больше денег. Лыжные гонки – это большое веселье, и ничто не сравнится с победой»
221 августа, 09:25
«Реакция Volvo – это дискриминация, они продолжают нагнетать обстановку». В ФЛГР отреагировали на расследование о продаже грузовика
5320 августа, 21:24
Крянин об экипировке лыжников: «Связи с Европой нарушаются, зато есть другие, которые могут обеспечить нас всем необходимым»
220 августа, 12:20
Глава Татарстана наградил Большунова, Ардашева и Сорина медалями «За доблестный труд»
319 августа, 13:29
Концерн Volvo прекратил сотрудничество с фирмой, которая продала вакс-грузовик сборной России
13519 августа, 10:37
Ко всем новостям
Последние новости
Шарлотте Калла родила второго ребенка
29 августа, 09:25
Лыжероллеры. Blink. Фоссесхолм победила в коньковом масс-старте на 10 км, Мирвол – 2-я, Ридзек – 3-я
18 августа, 18:04
Лыжероллеры. Blink. Шлинн победила в классическом масс-старте на 50 км, Лотта Венг – 2-я, Гиммлер – 3-я
17 августа, 19:31
Бородавко о сборе лыжников в Италии: «Настрой достаточно хороший, атмосфера рабочая. Со здоровьем у всех все в порядке, травм нет»
19 июля, 14:10
Вяльбе о лыжероллерах: «Другие люди, другая техника, совсем другая подготовка. Устюгов в прошлом году признался, что не понимает, как специалисты лыжероллеров проходят спуски»
15 июня, 15:26
Крянин о лыжном ЧМ-2025: «Норвежцы вполне могли недосчитаться из-за того, что не было наших болельщиков и спортсменов»
14 июня, 20:47
Бородавко о лыжном ЧМ-2025: «Спортивная составляющая важна. Снижение конкуренции в отсутствие наших очевидно»
4 июня, 13:24
Александр Легков: «Я болею за Станковича, желаю, чтобы у него все получилось. Он креативный, у него есть что-то новое»
1130 апреля, 13:50
Александр Легков: «Если Быстров ко мне обратится, я всегда готов взять его с собой на стадион «Спартака». Готов протянуть руку помощи»
1325 апреля, 16:20
Вяльбе о рекорде Овечкина: «Мне кажется, за него болел весь мир. Это очень крутой результат»
97 апреля, 19:09