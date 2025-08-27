Вяльбе о продолжении карьеры Клэбо до ОИ-2030: «Даже не хочу никак комментировать его заявления. У него сегодня одно, завтра – другое»
Елена Вяльбе высказалась о продолжении карьеры Йоханнеса Клэбо.
Норвежский лыжник, который является пятикратным олимпийским чемпионом и 15-кратным чемпионом мира, ранее заявил о планах выступать как минимум до Олимпийских игр 2030 года.
«Даже не хочу никак комментировать его заявления. У него сегодня одно, завтра – другое», – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), трехкратная олимпийская чемпионка Вяльбе.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
