Дмитрий Губерниев: «Мы еще сразимся с Клэбо и будем нарезать круги почета на автомобилях Volvo»

Губерниев заявил, что российские лыжники еще не раз сразятся с Клэбо.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клэбо заявил в интервью, что собирается продолжать карьеру до Игр-2030, а до этого главными ориентирами для него являются Олимпиада в Италии-2026, чемпионаты мира в 2027 и 2029 годах.

«Очень странно. Я думал, что для Клэбо главный ориентир сейчас – участие в чемпионате России на Сахалине. Мало ли, соревнования могли сделать открытыми для повышения интереса к нему.

Если говорить серьезно, то Клэбо хочет долго быть в спорте и стать самым великим. Это прекрасно! Для нас Йоханнес – отличный раздражитель.

Мы вернемся и будем продолжать соперничать с Клэбо. Чем дольше спортсмен такого уровня выступает, тем лучше всем. Желаю ему всяческого здоровья – и физического, и ментального.

Мы еще сразимся с Клэбо и будем нарезать круги почета на автомобилях Volvo», – сказал Дмитрий Губерниев .