  • Сноубордист Олюнин о работе депутатом: «Мне кажется, я неплохо справился. Некоторые меня не воспринимали – мол, иди занимайся своим спортом»
5

Призер Сочи-2014 Николай Олюнин рассказал об опыте работы депутатом.

Олюнину 33 года, он серебряный призер Олимпийских игр-2014 в сноуборд-кроссе.

– В 2019-м ты был избран депутатом Красноярского городского совета депутатов. Почему пошел в политику?

– Потому что был с серьезной травмой. Восстанавливался два года после Олимпиады в Корее, вообще не занимался спортом. Просто ходил по больницам на костылях, было четыре операции. Плюс Красноярск принимал Универсиаду. Я являлся ее послом, был на слуху. Обратил тогда внимание, что проходят довыборы в городской совет. Мне показалось, что у меня есть шансы побороться.

Тем более мы бились по четвертому округу. Это Кировский район, рядом с которым я вырос. Места мне знакомые и родные. Поэтому решил попробовать свои силы. В принципе всегда была интересна история депутатства, как все устроено изнутри. Получил невероятно большой опыт. Мог бы кто-то лучше справиться с этой задачей? Наверняка мог. Но, мне кажется, я тоже неплохо справился.

– Словил какой-то негатив, ведь к спортсменам-депутатам неоднозначное отношение?

– Конечно. Люди были разные. Некоторые меня не воспринимали. Мол, иди занимайся своим спортом. Кто-то, наоборот, поддерживал.

– Политическая карьера тебя в итоге не зажгла?

– Почему же? У меня закончился срок, и я продолжил заниматься спортом. Сейчас являюсь сопредседателем Общероссийского народного фронта. Есть чем заниматься. Проблем в Красноярском крае, как и в других регионах, хватает. Стараемся, работаем.

– В прошлом году ты стал доверенным лицом Владимира Путина. Как это предложение поступило?

– Предложение поступило от нашего региона. Предполагаю, что это связано с тем, что я общественник, спортсмен и по многим критериям подошел. За мной нет никаких непонятных дел. В тюрьме не сидел. С большой гордостью принял предложение. Мне было очень приятно. Мы проделали большую работу. Много перенервничал. У меня на самом деле голова вся седая. Для меня это классный опыт. Большое спасибо за доверие, – сказал Олюнин.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
