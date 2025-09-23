Сноубордист Олюнин: «Когда у нас были Олимпиады и Кубки мира, спортсмены за год получали меньше денег. Сегодня как будто выгоднее выступать в замкнутом режиме»

Сноубордист Олюнин допустил, что выступать в России выгоднее, чем на Кубке мира.

Николай Олюнин – серебряный олимпийский призер Сочи-2014 в сноуборд-кроссе. С 2022 года россияне отстранены от турниров Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

– Как ребята это переживают, которые занимаются этим видом спорта, но на Олимпиадах не были и в ближайшее время, скорее всего, на Игры не съездят?

– Не могу сказать за других. Не так часто с ними общаюсь. Со стороны видно, что ребята переживают, что у них были в голове свои планы, как когда-то у меня. Мне хотелось просто попасть на Олимпиаду, посмотреть, что это такое, и побыть внутри. Как живут спортсмены на Играх? Как тренируются? Как кушают? Это же другая жизнь.

Но хочу сказать, что, когда у нас были Олимпиады и Кубки мира, рядовые спортсмены за год получали денег меньше, чем сейчас. Сейчас за каждый чемпионат России тебе идут какие-то выплаты, за зачет Кубка России – еще выплаты. Появилась Спартакиада сильнейших, где за победу тоже хорошие деньги давали.

То есть сегодня как будто бы выгоднее выступать в нашем замкнутом режиме. Если откроют для нас Кубок мира, то закроют выплаты на российских стартах. Иди и попробуй на Кубке мира зайти на пьедестал и заработать денег. Это сложно.

– Все же спортсмены амбициозные.

– Понятно, что все хотят. Если выбирать между деньгами и возможностью поехать на Кубок мира, думаю, что каждый из нашей команды выберет перспективу.

– А ты?

– Конечно, перспективу и выступать на Кубке мира. Это интересно, – ответил Олюнин.