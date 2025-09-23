Николай Олюнин: «Я не очень понимаю, почему сочинское наследие стоит. Понятно, что туризм превыше всего, но на олимпийских объектах нет баз для сноуборда»
Николай Олюнин скептически высказался об олимпийском наследии Сочи для сноуборда.
Олюнин – серебряный призер Сочи-2014 в сноуборд-кроссе. Он еще продолжает спортивную карьеру.
– Много ли условий для сноуборд-кросса в России?
– У нас хорошая база в Красноярске. А где еще... Если честно, то, наверное, только в Красноярске. Чтобы трассы постоянно перестраивались, чтобы за ними следили, чтобы их конфигурация менялась, чтобы строители слушали спортсменов и шли на уступки – в других местах этого нет.
Я не очень понимаю, почему сочинское наследие стоит. Понятно, что туризм превыше всего, но на олимпийских объектах нет баз для сноуборда. Не знаю, почему так забили, хотя место хорошее, – рассказал Олюнин.
Олимпийское наследие Сочи-2014: кто содержит и сколько это стоит? Исследование Sports.ru
