Вероника Степанова: «Российский рынок лыжного инвентаря больше скандинавского в разы, а доходы россиян растут»
Вероника Степанова обратилась к FIS, напомнив о значимости лыж в России.
24 сентября Международная федерация лыжного спорта (FIS) рассмотрит вопрос допуска россиян до турниров. Отстранение длится с 2022 года.
«Эй, FIS – я хочу вам кое о чем напомнить.
В Норвегии – 90 000 активных лыжников. В Швеции – 65 000. В России только в разных ШОР, ДЮСШ И ЦСП регионов под 150к, а всего больше миллиона.
Российский рынок лыжного инвентаря больше скандинавского в разы, а доходы россиян растут (только за 2024 год – на 8,5%).
Аудитория телетрансляций лыжных гонок в России в 2021/22 году – втрое больше, чем в Норвегии.
Когда будете голосовать, думайте не задницей – головой. Хотите стать богатыми – станьте жадными, а не боязливыми!» – написала в своем телеграм-канале олимпийская чемпионка Степанова.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Вероники Степановой
