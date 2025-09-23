Вероника Степанова: «Российский рынок лыжного инвентаря больше скандинавского в разы, а доходы россиян растут»

Вероника Степанова обратилась к FIS, напомнив о значимости лыж в России.

24 сентября Международная федерация лыжного спорта (FIS ) рассмотрит вопрос допуска россиян до турниров. Отстранение длится с 2022 года.

«Эй, FIS – я хочу вам кое о чем напомнить.

В Норвегии – 90 000 активных лыжников. В Швеции – 65 000. В России только в разных ШОР, ДЮСШ И ЦСП регионов под 150к, а всего больше миллиона.

Российский рынок лыжного инвентаря больше скандинавского в разы, а доходы россиян растут (только за 2024 год – на 8,5%).

Аудитория телетрансляций лыжных гонок в России в 2021/22 году – втрое больше, чем в Норвегии.

Когда будете голосовать, думайте не задницей – головой. Хотите стать богатыми – станьте жадными, а не боязливыми!» – написала в своем телеграм-канале олимпийская чемпионка Степанова .