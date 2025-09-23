  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Вероника Степанова: «Российский рынок лыжного инвентаря больше скандинавского в разы, а доходы россиян растут»
21

Вероника Степанова: «Российский рынок лыжного инвентаря больше скандинавского в разы, а доходы россиян растут»

Вероника Степанова обратилась к FIS, напомнив о значимости лыж в России.

24 сентября Международная федерация лыжного спорта (FIS) рассмотрит вопрос допуска россиян до турниров. Отстранение длится с 2022 года.

«Эй, FIS – я хочу вам кое о чем напомнить.

В Норвегии – 90 000 активных лыжников. В Швеции – 65 000. В России только в разных ШОР, ДЮСШ И ЦСП регионов под 150к, а всего больше миллиона.

Российский рынок лыжного инвентаря больше скандинавского в разы, а доходы россиян растут (только за 2024 год – на 8,5%).

Аудитория телетрансляций лыжных гонок в России в 2021/22 году – втрое больше, чем в Норвегии.

Когда будете голосовать, думайте не задницей – головой. Хотите стать богатыми – станьте жадными, а не боязливыми!» – написала в своем телеграм-канале олимпийская чемпионка Степанова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Вероники Степановой
logoFIS
logoВероника Степанова
logoсборная России жен (лыжные гонки)
лыжные гонки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Норвежский журналист Салтведт о допуске россиян: «Фотографии Большунова, Терентьевой и Степановой из Кремля после Пекина станут основанием для исключения»
51сегодня, 13:10
Норвежский журналист Салтведт: «Возвращение России в олимпийское лыжное движение вызовет сильное недовольство в Норвегии и ряде других стран»
33сегодня, 13:00
Юрий Бородавко: «Не ждем от совета FIS ничего. Зная позицию скандинавов, можно предположить, что будут приняты самые жесткие решения»
вчера, 18:42
Главные новости
Сноубордист Олюнин: «Когда у нас были Олимпиады и Кубки мира, спортсмены за год получали меньше денег. Сегодня как будто выгоднее выступать в замкнутом режиме»
58 минут назад
Николай Олюнин: «Я не очень понимаю, почему сочинское наследие стоит. Понятно, что туризм превыше всего, но на олимпийских объектах нет баз для сноуборда»
сегодня, 16:46
Сноубордист Олюнин: «Я не совсем готов ехать под нейтральным флагом. Был бы молодым атлетом, который ничего не завоевал, то, наверное, стартанул бы»
5сегодня, 16:38
Дмитрий Васильев: «Норвегии, которая привыкла побеждать на допинге, соперничество с нами не нужно»
1сегодня, 15:28
Норвежский журналист Салтведт о допуске россиян: «Фотографии Большунова, Терентьевой и Степановой из Кремля после Пекина станут основанием для исключения»
51сегодня, 13:10
Норвежский журналист Салтведт: «Возвращение России в олимпийское лыжное движение вызовет сильное недовольство в Норвегии и ряде других стран»
33сегодня, 13:00
Чемпионат России по лыжероллерам. Семиков выиграл классический масс-старт на 30 км, Большунов уступил 0,1 секунды
5сегодня, 11:40
Чемпионат России по лыжероллерам. Терентьева победила в классическом масс-старте на 30 км, Непряева – 2-я, Пантрина – 3-я
2сегодня, 09:58
Юрий Бородавко: «Не ждем от совета FIS ничего. Зная позицию скандинавов, можно предположить, что будут приняты самые жесткие решения»
вчера, 18:42
Норвежский журналист Салтведт: «Крупнейшие российские звезды – Большунов, Степанова, Терентьева – скорее всего, не получат допуск от FIS»
9вчера, 17:00
Ко всем новостям
Последние новости
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
219 сентября, 18:47
Шарлотте Калла родила второго ребенка
39 августа, 09:25
Лыжероллеры. Blink. Фоссесхолм победила в коньковом масс-старте на 10 км, Мирвол – 2-я, Ридзек – 3-я
18 августа, 18:04
Лыжероллеры. Blink. Шлинн победила в классическом масс-старте на 50 км, Лотта Венг – 2-я, Гиммлер – 3-я
17 августа, 19:31
Бородавко о сборе лыжников в Италии: «Настрой достаточно хороший, атмосфера рабочая. Со здоровьем у всех все в порядке, травм нет»
19 июля, 14:10
Губерниев – на слова Родниной: «Она права: работа комментатора – комментировать. Например, Вяльбе не работает тренером, но числится в этой роли»
1719 июня, 12:16
Вяльбе о лыжероллерах: «Другие люди, другая техника, совсем другая подготовка. Устюгов в прошлом году признался, что не понимает, как специалисты лыжероллеров проходят спуски»
15 июня, 15:26
Крянин о лыжном ЧМ-2025: «Норвежцы вполне могли недосчитаться из-за того, что не было наших болельщиков и спортсменов»
14 июня, 20:47
Бородавко о лыжном ЧМ-2025: «Спортивная составляющая важна. Снижение конкуренции в отсутствие наших очевидно»
4 июня, 13:24
Александр Легков: «Я болею за Станковича, желаю, чтобы у него все получилось. Он креативный, у него есть что-то новое»
1130 апреля, 13:50