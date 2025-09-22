  • Спортс
  Юрий Бородавко: «Не ждем от совета FIS ничего. Зная позицию скандинавов, можно предположить, что будут приняты самые жесткие решения»
Юрий Бородавко: «Не ждем от совета FIS ничего. Зная позицию скандинавов, можно предположить, что будут приняты самые жесткие решения»

Юрий Бородавко не надеется, что FIS допустит россиян к соревнованиям.

Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) 24 сентября рассмотрит вопрос участия российских спортсменов в нейтральном статусе в отборе на Олимпийские игры.

«Если на исполком Международного олимпийского комитета можно было как-то надеяться, то от совета FIS не ждем ничего. Зная позицию норвежцев и скандинавов в целом, можно предположить, что будут приняты самые жесткие решения.

Слава богу, МОК все же допустил спортсменов до Олимпиады в случае прохождения ими комиссии. То есть требования те же самые, что были в Париже. А вот FIS не примет каких-то желаемых для нас решений. Все останется как есть», – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам Бородавко.

«Кто-то из ребят уже смирился, что на Олимпиаду не поедет, кто-то еще надеется. Все все прекрасно понимают, информация ведь доступна каждому. Но в то же время мы уже определились с тем, что будем делать в предстоящем сезоне, план работы есть», – приводит слова Бородавко «ВсеПроСпорт».

Трое наших отобрались на Олимпиаду-2026. У кого еще есть шансы?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
