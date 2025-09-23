  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Дмитрий Васильев: «Норвегии, которая привыкла побеждать на допинге, соперничество с нами не нужно»
0

Дмитрий Васильев: «Норвегии, которая привыкла побеждать на допинге, соперничество с нами не нужно»

Дмитрий Васильев считает, что Норвегия не хочет конкуренции с лыжниками России.

24 сентября Международная федерация лыжного спорта (FIS) рассмотрит вопрос о допуске россиян до турниров. Спортсмены отстранены с 2022 года.

«По натуре я оптимист, но в данном случае поводов для оптимизма нет. Представители FIS уже не раз говорили о том, что не хотят видеть российских лыжников на Олимпиаде. Связано это, прежде всего, с конкуренцией.

На последних Играх наши спортсмены произвели фурор, и таким странам, как Норвегия, которые привыкли побеждать на допинге, соперничество с нами не нужно. Поэтому вряд ли стоит рассчитывать на благосклонность FIS. Если случится чудо, то допустят не самых сильных лыжников. Но даже такой сценарий маловероятен», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

Трое наших отобрались на Олимпиаду-2026. У кого еще есть шансы?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoFIS
logoДмитрий Васильев
logoсборная Норвегии
logoсборная Норвегии жен
logoдопинг
отстранение и возвращение России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Губерниев о недопуске россиян: «У биатлонистов дело труба. А в лыжных гонках диалог между FIS и МОК есть»
7вчера, 10:52
Дмитрий Губерниев: «FIS примет такое же решение по недопуску россиян, как и федерация бобслея. У ФЛГР и СБР ноль международных контактов»
1112 сентября, 15:57
Васильев о словах Родченкова: «В журнале «Ералаш» он со своими заявлениями будет очень востребован. Надо просто не слушать эти глупости»
311 сентября, 11:31
Главные новости
Норвежский журналист Салтведт о допуске россиян: «Фотографии Большунова, Терентьевой и Степановой из Кремля после Пекина станут основанием для исключения»
46сегодня, 13:10
Норвежский журналист Салтведт: «Возвращение России в олимпийское лыжное движение вызовет сильное недовольство в Норвегии и ряде других стран»
31сегодня, 13:00
Чемпионат России по лыжероллерам. Семиков выиграл классический масс-старт на 30 км, Большунов уступил 0,1 секунды
5сегодня, 11:40
Чемпионат России по лыжероллерам. Терентьева победила в классическом масс-старте на 30 км, Непряева – 2-я, Пантрина – 3-я
2сегодня, 09:58
Юрий Бородавко: «Не ждем от совета FIS ничего. Зная позицию скандинавов, можно предположить, что будут приняты самые жесткие решения»
вчера, 18:42
Норвежский журналист Салтведт: «Крупнейшие российские звезды – Большунов, Степанова, Терентьева – скорее всего, не получат допуск от FIS»
9вчера, 17:00
Сергей Крянин: «Надеюсь, российским лыжникам разрешат участвовать в Олимпиаде. Еще лучше, если бы восстановили всю команду с флагом и гимном»
2вчера, 14:36
FIS рассмотрит вопрос допуска российских лыжников 24 сентября
7вчера, 13:08
Крянин о допуске россиян: «Я не видел, чтобы этот вопрос рассматривался в повестке FIS. Если его вынесут на обсуждение, мы информацию получим»
21 сентября, 18:57
Губерниев о допуске российских лыжников: «Все друг на друга ссылаются, но никто ничего не решает. Поэтому спокойно готовимся к сезону в России»
121 сентября, 18:49
Ко всем новостям
Последние новости
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
219 сентября, 18:47
Шарлотте Калла родила второго ребенка
29 августа, 09:25
Лыжероллеры. Blink. Фоссесхолм победила в коньковом масс-старте на 10 км, Мирвол – 2-я, Ридзек – 3-я
18 августа, 18:04
Лыжероллеры. Blink. Шлинн победила в классическом масс-старте на 50 км, Лотта Венг – 2-я, Гиммлер – 3-я
17 августа, 19:31
Бородавко о сборе лыжников в Италии: «Настрой достаточно хороший, атмосфера рабочая. Со здоровьем у всех все в порядке, травм нет»
19 июля, 14:10
Губерниев – на слова Родниной: «Она права: работа комментатора – комментировать. Например, Вяльбе не работает тренером, но числится в этой роли»
1719 июня, 12:16
Вяльбе о лыжероллерах: «Другие люди, другая техника, совсем другая подготовка. Устюгов в прошлом году признался, что не понимает, как специалисты лыжероллеров проходят спуски»
15 июня, 15:26
Крянин о лыжном ЧМ-2025: «Норвежцы вполне могли недосчитаться из-за того, что не было наших болельщиков и спортсменов»
14 июня, 20:47
Бородавко о лыжном ЧМ-2025: «Спортивная составляющая важна. Снижение конкуренции в отсутствие наших очевидно»
4 июня, 13:24
Александр Легков: «Я болею за Станковича, желаю, чтобы у него все получилось. Он креативный, у него есть что-то новое»
1130 апреля, 13:50