Дмитрий Васильев: «Норвегии, которая привыкла побеждать на допинге, соперничество с нами не нужно»

Дмитрий Васильев считает, что Норвегия не хочет конкуренции с лыжниками России.

24 сентября Международная федерация лыжного спорта (FIS) рассмотрит вопрос о допуске россиян до турниров. Спортсмены отстранены с 2022 года.

«По натуре я оптимист, но в данном случае поводов для оптимизма нет. Представители FIS уже не раз говорили о том, что не хотят видеть российских лыжников на Олимпиаде. Связано это, прежде всего, с конкуренцией.

На последних Играх наши спортсмены произвели фурор, и таким странам, как Норвегия, которые привыкли побеждать на допинге, соперничество с нами не нужно. Поэтому вряд ли стоит рассчитывать на благосклонность FIS. Если случится чудо, то допустят не самых сильных лыжников. Но даже такой сценарий маловероятен», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев .

