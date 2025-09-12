Дмитрий Губерниев: «FIS примет такое же решение по недопуску россиян, как и федерация бобслея. У ФЛГР и СБР ноль международных контактов»
Сегодня Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) не допустила российских спортсменов к отбору на Олимпийские игры-2026.
«Думаю, Международная федерация лыжного спорта (FIS) примет такое же решение, как и федерация бобслея. И также если FIS примет какое‑то другое решение, то дальше возникнет проблема, что мы сюда поехать не сможем, туда не сможем...
Будет большое давление со стороны сами знаете кого. Поэтому я бы не стал возлагать больших надежд. Но, если ты плывешь по течению и ничего не делаешь, чтобы ситуация изменилась, тогда грош тебе цена.
Дегтярев по течению не плывет, это я знаю точно. Что касается руководства наших лыжных федераций и биатлона, то там международных контактов ноль», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
