  • Дмитрий Губерниев: «FIS примет такое же решение по недопуску россиян, как и федерация бобслея. У ФЛГР и СБР ноль международных контактов»
Дмитрий Губерниев: «FIS примет такое же решение по недопуску россиян, как и федерация бобслея. У ФЛГР и СБР ноль международных контактов»

Губерниев заявил, что у ФЛГР и СБР ноль международных контактов.

Сегодня Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) не допустила российских спортсменов к отбору на Олимпийские игры-2026.

«Думаю, Международная федерация лыжного спорта (FIS) примет такое же решение, как и федерация бобслея. И также если FIS примет какое‑то другое решение, то дальше возникнет проблема, что мы сюда поехать не сможем, туда не сможем...

Будет большое давление со стороны сами знаете кого. Поэтому я бы не стал возлагать больших надежд. Но, если ты плывешь по течению и ничего не делаешь, чтобы ситуация изменилась, тогда грош тебе цена.

Дегтярев по течению не плывет, это я знаю точно. Что касается руководства наших лыжных федераций и биатлона, то там международных контактов ноль», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев. 

Наш биатлон – мимо Олимпиады-2026. А есть просвет в других видах?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
