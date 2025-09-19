«Лоббизм и русофобские настроения победили». Свищев о решении МОК по допуску россиян на Олимпиаду-2026

Свищев назвал победой русофобских настроений критерии допуска россиян на ОИ.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов к Играм-2026 в нейтральном статусе на тех же условиях, что и в 2024 году.

«Мы как раз ожидали наоборот, что ОКР восстановят в правах. Другой вопрос, что шансы были небольшие, но все-таки они были. Работа была проведена большая олимпийским комитетом. <...>

Лоббизм и русофобские настроения победили на сегодняшний день. Незаконное отстранение комитета и недопуск наших спортсменов... Мы будем продолжать дальше бороться, отстаивать интересы наших спортсменов.

Мы понимаем, что справедливо – это когда допускаются все спортсмены независимы от страны, паспорта, вероисповедания и веры. Если ты спортсмен и соблюдаешь хартию, ты имеешь право участвовать.

Может, они собрались между собой и двигаются в этом антироссийском направлении. Других аргументов не нахожу», – сказал депутат Госдумы, глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев «РБК Спорт».

«Заявление и решение Ковентри достаточно конкретное. Она четко дала понять, что только индивидуальные дисциплины будут допущены на Олимпиаду в Италии. К сожалению, наши командные виды остаются без возможности участия в Играх. Это решение не в пользу российского спорта. У нас были некие надежды, но они не оправдались.

Мое мнение – Ковентри не справилась с давлением, которое на нее оказывали функционеры, старая команда МОК, сохранившая свои позиции. Плюс на нее давят рекламодатели, спонсоры МОК. Они далеко не все лояльно относятся к России.

Надеюсь, что команда Михаила Дегтярева справится с этим вопросом. Переговорный процесс с МОК и международными федерациями идет. Попов, Тарпищев, Смирнов тоже участвуют в этом процесс, за что им большая благодарность. Но для положительных изменений должно пройти какое-то время.

Жаль наших спортсменов, которые готовились к Олимпийским играм. По надуманным причинам МОК они не могут реализовать свою мечту. Это отвратительное решение МОК», – цитирует Свищева «ВсеПроСпорт» .