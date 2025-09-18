Мария Захарова сравнила позицию МОК с «политическим слаломом», говоря об Израиле.

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил , что не будет отстранять Израиль, несмотря на ситуацию в секторе Газа.

«Политический слалом превращает МОК в ангажированный инструмент международных интриг. Олимпийское движение имеет совершенно иную природу. Ее искажение угрожает мировому спорту», – сказала официальный представитель МИД РФ Захарова .

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес призвал отстранить израильских спортсменов от турниров.

МОК следит за переговорами Путина и Трампа. А разве хартия не призывает быть вне политики?