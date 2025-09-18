  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Мария Захарова: «Политический слалом превращает МОК в ангажированный инструмент международных интриг»
2

Мария Захарова: «Политический слалом превращает МОК в ангажированный инструмент международных интриг»

Мария Захарова сравнила позицию МОК с «политическим слаломом», говоря об Израиле.

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что не будет отстранять Израиль, несмотря на ситуацию в секторе Газа.

«Политический слалом превращает МОК в ангажированный инструмент международных интриг. Олимпийское движение имеет совершенно иную природу. Ее искажение угрожает мировому спорту», – сказала официальный представитель МИД РФ Захарова.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес призвал отстранить израильских спортсменов от турниров.

МОК следит за переговорами Путина и Трампа. А разве хартия не призывает быть вне политики?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Политика
Мария Захарова
logoМОК
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
17 минут назад
Депутат Журова: «У Овечкина уникальное спортивное долголетие. То, что он так долго удерживается на вершине хоккейного Олимпа, говорит об исключительном таланте и невероятной силе духа»
3сегодня, 13:58
«Эвертон» приглашал Канчельскиса на открытие стадиона: «Я не смог, у нас идет чемпионат. Граждане Великобритании хорошо относятся к России, я спокойно приезжаю»
22сегодня, 12:17
Главные новости
Большунов выступит на чемпионате России по лыжероллерам
35 минут назад
Люка Шанава не тренируется из-за стрессового перелома большеберцовой кости
сегодня, 08:28
Расписание чемпионата России по лыжероллерам в Малиновке
3сегодня, 06:22
Итальянский горнолыжник Францозо скончался от травм после падения на тренировке
вчера, 12:58
Шведские лыжницы досрочно покинули высотный сбор в Италии из-за вспышки инфекции в команде
вчера, 10:14
Сергей Турышев: «Устюгов принял решение пропустить летний чемпионат России. Сейчас у него индивидуальная подготовка»
216 сентября, 10:55
Вероника Степанова: «Испанский премьер Санчес – яркий пример политика-идиота. Завтра кого отстранять захотите? Китайцев, американцев?»
2416 сентября, 10:38
Дмитрий Губерниев: «Может ли искусственный интеллект справиться во главе ФЛГР лучше Вяльбе? В таких вопросах я все еще верю в людей»
714 сентября, 13:39
Степанова о трансляции чемпионата России: «Не хотели бы увидеть лыжников с идеальными телами? Нет? Ну, смотрите Мясникова»
6314 сентября, 06:23
Форсберг о словах финского тренера про допинг: «Это глупость. Шведы не имели отношения к ЭПО»
213 сентября, 08:08
Ко всем новостям
Последние новости
Шарлотте Калла родила второго ребенка
29 августа, 09:25
Лыжероллеры. Blink. Фоссесхолм победила в коньковом масс-старте на 10 км, Мирвол – 2-я, Ридзек – 3-я
18 августа, 18:04
Лыжероллеры. Blink. Шлинн победила в классическом масс-старте на 50 км, Лотта Венг – 2-я, Гиммлер – 3-я
17 августа, 19:31
Бородавко о сборе лыжников в Италии: «Настрой достаточно хороший, атмосфера рабочая. Со здоровьем у всех все в порядке, травм нет»
19 июля, 14:10
Губерниев – на слова Родниной: «Она права: работа комментатора – комментировать. Например, Вяльбе не работает тренером, но числится в этой роли»
1719 июня, 12:16
Вяльбе о лыжероллерах: «Другие люди, другая техника, совсем другая подготовка. Устюгов в прошлом году признался, что не понимает, как специалисты лыжероллеров проходят спуски»
15 июня, 15:26
Крянин о лыжном ЧМ-2025: «Норвежцы вполне могли недосчитаться из-за того, что не было наших болельщиков и спортсменов»
14 июня, 20:47
Бородавко о лыжном ЧМ-2025: «Спортивная составляющая важна. Снижение конкуренции в отсутствие наших очевидно»
4 июня, 13:24
Александр Легков: «Я болею за Станковича, желаю, чтобы у него все получилось. Он креативный, у него есть что-то новое»
1130 апреля, 13:50
Александр Легков: «Если Быстров ко мне обратится, я всегда готов взять его с собой на стадион «Спартака». Готов протянуть руку помощи»
1325 апреля, 16:20