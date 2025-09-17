  • Спортс
Итальянский горнолыжник Францозо скончался от травм после падения на тренировке

Итальянский горнолыжник Маттео Францозо скончался в возрасте 25 лет от травм, полученных после падения на тренировке в Чили.

Инцидент произошел в субботу на склоне Ла-Парва. Не справившись с прохождением дистанции, спортсмен пролетел через два ряда заградительных сеток и ударился об ограждение в шести-семи метрах от трассы.

Спасатели эвакуировали Францозо на вертолете и доставили в отделение интенсивной терапии. Итальянца ввели в искусственную кому, но спустя два дня он скончался от последствий черепно-мозговой травмы.

Францозо 17 раз выступал на этапах Кубка мира, его лучшим результатом было 28-е место в супергиганте Кортина-д’Ампеццо в 2023 году.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ANSA
происшествия
горные лыжи
logoсборная Италии по лыжным видам спорта
