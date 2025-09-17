Захарова назвала нацизмом действия Хорватии против российского борца Сефершаева

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на ситуацию вокруг российского борца Эмина Сефершаева в Хорватии.

Незадолго до чемпионата мира, который стартовал в Загребе 13 сентября, Хорватия отозвала у Сефершаева визу. Позже ТАСС сообщил, что спортсмен провел около 7 часов в полицейском участке и теперь готовится к вылету в Россию.

Планировалось, что он выступит на ЧМ в греко-римской борьбе.

– Как вы оцениваете поведение хорватских властей и подобные действия в адрес российского борца Эмина Сефершаева?

– Это нацизм, – ответила Захарова.