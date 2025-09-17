Французский велосипедист арестован в Приморье по подозрению в незаконном пересечении границы

Суд в Приморье арестовал французского велосипедиста на срок до 4 октября.

Соответствующее решение принял Уссурийский районный суд Приморского края, сообщает «Р-Спорт».

В начале сентября в СМИ появилась информация о задержании гражданина Франции Софиана Сехили во Владивостоке – по подозрению в незаконном пересечении границы. Сообщалось, что он хотел побить мировой рекорд, проехав всю Евразию на велосипеде, и отправился в путь из Лиссабона.

Сейчас Сехили находится в СИЗО в Уссурийске, заявил председатель Общественной наблюдательной комиссии региона Владимир Найдин.

«Мы мониторим ситуацию в СМИ. И в одной из статей мы увидели, что задержан французский путешественник. Решили проверить условия содержания, приехали в Уссурийское СИЗО. Нас отвели в камеру, которая находится на верхних этажах. Это двухместная светлая камера, он находится там не один. Камера оборудована всеми необходимым, есть телевизор.

По словам адвоката, налажена связь с женой Сехили. Мы также связались с супругой, сообщили о нормальном самочувствии Сехили, на здоровье он не жаловался.

Возможно, велопутешественник заехал не на тот пункт пропуска, где действует эта виза (Сехили рассказал, что у него была электронная виза для въезда в Россию – Спортс’’). Ему, скорее всего, наши пограничники сообщили, что ему надо ехать в другой пункт, но он, может быть, решил через лес ехать. Сехили косвенно подтвердил, что нарушил законодательство. Он говорит: я понимаю, что я нарушил. Он нарисовал нам там схему, как он пересекал лес.

Сейчас идет следствие», – цитирует Найдина «Интерфакс».