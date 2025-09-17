Журова о недопуске Сефершаева на ЧМ: «Это произвол, который не имеет отношения к справедливому и равному доступу к соревнованиям»
Светлана Журова назвала произволом ситуацию с российским борцом в Хорватии.
Незадолго до чемпионата мира, который стартовал в Загребе 13 сентября, Хорватия отозвала визу у россиянина Эмина Сефершаева. Позже ТАСС сообщил, что спортсмен провел около 7 часов в полицейском участке и теперь готовится к вылету в Россию.
«Это произвол, который никакого отношения не имеет к справедливому и равному доступу к соревнованиям. Каждая страна-организатор должна обеспечить равный доступ спортсменам на соревнования. В данном случае этот принцип нарушен. Причем еще нарушен постфактум, когда спортсмен уже въехал в страну», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.
Сефершаеву 27 лет, он двукратный чемпион Европы и двукратный призер чемпионатов мира.
