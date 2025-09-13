  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Экс-тренер финских лыжников заявил, что они стали использовать ЭПО в 1990-х, считая, что это делают в России, Норвегии и Швеции
1

Экс-тренер финских лыжников заявил, что они стали использовать ЭПО в 1990-х, считая, что это делают в России, Норвегии и Швеции

Экс-тренер финских лыжников рассказал о систематическом допинге в 1990-е.

В Финляндии вышла книга «Падшая легенда» за авторством журналиста Марко Лемпинена и олимпийского чемпиона Мики Мюллюля, который скончался в 2011 году. Среди прочего в издание вошло интервью с бывшим главным тренером финской сборной Пеккой Вяхясейринки, который возглавлял команду этой страны в 1990-х.

Согласно выводам Вяхясейринки, лыжники в Норвегии, России и Швеции начали применять допинг эритропоэтин (ЭПО) не позднее Олимпийских игр-1992 в Альбервиле.

Позже, после чемпионата мира-1993 в Фалуне, тренер проводил совещание с участием Мюллюля и двух других финских лыжников, имена которых не упоминаются.

«Ребята, ситуация, к сожалению, печальная. Если мы хотим быть на одном уровне с другими ведущими странами, то, похоже, есть лишь одна альтернатива.

Я даю добро, но пусть каждый решает сам», – заявил Вяхясейринки на том совещании, как утверждается в книге. При этом тренер также посчитал, что ранее получил «молчаливое одобрение» от руководства Ассоциации лыжного спорта Финляндии на использование ЭПО.

В книге уточняется, что эффективное допинг-тестирование для выявления ЭПО на тот момент отсутствовало.

Об использовании ЭПО в Финляндии уже рассказывал бывший тренер сборной Кари-Пекка Кюро, также в применении этого допинга признавался сам Мюллюля.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Ilta-Sanomat
лыжные гонки
logoсборная Финляндии
Мика Мюллюля
logoдопинг
Альбервиль-1992
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Главные новости
Дмитрий Губерниев: «FIS примет такое же решение по недопуску россиян, как и федерация бобслея. У ФЛГР и СБР ноль международных контактов»
6вчера, 15:57
FIS: «В обвинениях Родченкова нет ничего нового, мы отреагировали на них много лет назад, когда они были впервые опрометчиво выдвинуты»
6вчера, 08:54
Четырехкратный чемпион СССР по лыжным гонкам Сергей Сокарев погиб при пожаре
111 сентября, 17:25
Крянин о заявлениях Родченкова про FIS и IBU: «Получается, он перекладывает вину с себя на международные федерации»
11 сентября, 13:19
Светлана Журова: «Родченков пересказывает одни и те же истории собственного сочинения. Это уже набило оскомину людям, ничего нового и интересного там нет»
411 сентября, 08:20
Павел Рожков: «На Паралимпиаде в Италии могут выступить до 17 россиян. Это лыжные гонки, биатлон, горные лыжи, парасноуборд»
10 сентября, 07:40
Член президиума ФЛГР Крянин о возможном допуске лыжников: «Мы иллюзий не строим. Любое решение воспримем как должное»
29 сентября, 13:23
Дмитрий Дубровский: «С FIS сохраняются хорошие контакты, но о повестке предстоящего совета в Цюрихе информации нет»
24 сентября, 13:34
Дмитрий Губерниев: «Вяльбе не возглавит объединенную лыжную федерацию. Это было бы странно»
154 сентября, 11:48
Олег Матыцин: «Вяльбе – одна из самых профессиональных и грамотных управленцев в сфере спорта. Ее авторитет безусловен»
84 сентября, 10:48
Ко всем новостям
Последние новости
Шарлотте Калла родила второго ребенка
29 августа, 09:25
Лыжероллеры. Blink. Фоссесхолм победила в коньковом масс-старте на 10 км, Мирвол – 2-я, Ридзек – 3-я
18 августа, 18:04
Лыжероллеры. Blink. Шлинн победила в классическом масс-старте на 50 км, Лотта Венг – 2-я, Гиммлер – 3-я
17 августа, 19:31
Бородавко о сборе лыжников в Италии: «Настрой достаточно хороший, атмосфера рабочая. Со здоровьем у всех все в порядке, травм нет»
19 июля, 14:10
Вяльбе о лыжероллерах: «Другие люди, другая техника, совсем другая подготовка. Устюгов в прошлом году признался, что не понимает, как специалисты лыжероллеров проходят спуски»
15 июня, 15:26
Крянин о лыжном ЧМ-2025: «Норвежцы вполне могли недосчитаться из-за того, что не было наших болельщиков и спортсменов»
14 июня, 20:47
Бородавко о лыжном ЧМ-2025: «Спортивная составляющая важна. Снижение конкуренции в отсутствие наших очевидно»
4 июня, 13:24
Александр Легков: «Я болею за Станковича, желаю, чтобы у него все получилось. Он креативный, у него есть что-то новое»
1130 апреля, 13:50
Александр Легков: «Если Быстров ко мне обратится, я всегда готов взять его с собой на стадион «Спартака». Готов протянуть руку помощи»
1325 апреля, 16:20
Вяльбе о рекорде Овечкина: «Мне кажется, за него болел весь мир. Это очень крутой результат»
97 апреля, 19:09