Экс-тренер финских лыжников заявил, что они стали использовать ЭПО в 1990-х, считая, что это делают в России, Норвегии и Швеции

Экс-тренер финских лыжников рассказал о систематическом допинге в 1990-е.

В Финляндии вышла книга «Падшая легенда» за авторством журналиста Марко Лемпинена и олимпийского чемпиона Мики Мюллюля , который скончался в 2011 году. Среди прочего в издание вошло интервью с бывшим главным тренером финской сборной Пеккой Вяхясейринки, который возглавлял команду этой страны в 1990-х.

Согласно выводам Вяхясейринки, лыжники в Норвегии, России и Швеции начали применять допинг эритропоэтин (ЭПО) не позднее Олимпийских игр-1992 в Альбервиле.

Позже, после чемпионата мира-1993 в Фалуне, тренер проводил совещание с участием Мюллюля и двух других финских лыжников, имена которых не упоминаются.

«Ребята, ситуация, к сожалению, печальная. Если мы хотим быть на одном уровне с другими ведущими странами, то, похоже, есть лишь одна альтернатива.

Я даю добро, но пусть каждый решает сам», – заявил Вяхясейринки на том совещании, как утверждается в книге. При этом тренер также посчитал, что ранее получил «молчаливое одобрение» от руководства Ассоциации лыжного спорта Финляндии на использование ЭПО.

В книге уточняется, что эффективное допинг-тестирование для выявления ЭПО на тот момент отсутствовало.

Об использовании ЭПО в Финляндии уже рассказывал бывший тренер сборной Кари-Пекка Кюро, также в применении этого допинга признавался сам Мюллюля.