  • Лыжероллеры. Toppidrettsveka. Лотта Венг и Хегген победили в гонках преследования на 10 км классикой, Жув – 5-й, Далквист – 6-я, Клэбо – 18-й, Петтер Нортуг – 52-й
Лыжероллеры. Toppidrettsveka. Лотта Венг и Хегген победили в гонках преследования на 10 км классикой, Жув – 5-й, Далквист – 6-я, Клэбо – 18-й, Петтер Нортуг – 52-й

Лотта Венг и Хедден выиграли гонки преследования Toppidrettsveka, Клэбо – 18-й.

Лыжероллеры

Toppidrettsveka-2025

Хитра, Норвегия

Женщины, гонка преследования 10 км, классический стиль

1. Лотта Венг (Норвегия) – 28.41,5

2. Кристин Фоснес (Норвегия) – 0,9

3. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) – 1,9

4. Хедда Баккему (Норвегия)  – 7,7

5. Юлие Хаммер (Норвегия) – 7,8

6. Майя Далквист (Швеция) – 11,7

7. Хедда Амундсен (Норвегия) – 12,3...

11. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) – 37,2...

18. Тириль Венг (Норвегия) – 50,6

Мужчины, гонка преследования 10 км, классический стиль

1. Ларс Хегген (Норвегия) – 24.37,7 

2. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 0,1

3. Тео Шели (Франция) – 35,3

4. Ховард Мусебю (Норвегия) – 36,0

5. Ришар Жув (Франция) – 36,1

6. Карстен Андре Вестад (Норвегия) – 36,9

7. Лаури Вуоринен (Финляндия) – 37,2...

11. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 37,7...

13. Жюль Шаппаз (Франция) – 38,2...

17. Эрик Валнес (Норвегия) – 40,3

18. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 40,5

19. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 41,0...

24. Дидрик Тенсет (Норвегия) – 48,3...

45. Калле Халварссон (Швеция) – 1.50,3...

48. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 1.51,4

49. Эвен Нортуг (Норвегия) – 1.51,6...

52. Петтер Нортуг (Норвегия) – 1.52,4...

64. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 2.41,3

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
результаты
лыжероллеры
гонка 10 км (жен)
гонка 10 км
Toppidrettsveka
Хедда Баккему
Кристин Фоснес
logoМайя Далквист
Хедда Амундсен
logoЛотта Венг
logoХелене Марие Фоссесхолм
logoТириль Венг
logoАнне Кьерсти Калво
logoсборная Швеции жен
logoсборная Франции
logoсборная Норвегии
logoХовард Мусебю
Ларс Хегген
Тео Шели
Маттис Стенсхаген
Лаури Вуоринен
logoсборная Финляндии
Жюль Шаппаз
logoЭндрю Масгрэйв
сборная Великобритании
logoсборная Норвегии жен
Ришар Жув
logoСимен Хегстад Крюгер
logoДидрик Тенсет
logoЙоханнес Клэбо
logoЭрик Валнес
logoПеттер Нортуг
logoКалле Халварссон
logoМартин Левстрем Ниенге
logoЭмиль Иверсен
logoсборная Швеции
logoЭвен Нортуг
