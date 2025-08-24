Лыжероллеры. Toppidrettsveka. Лотта Венг и Хегген победили в гонках преследования на 10 км классикой, Жув – 5-й, Далквист – 6-я, Клэбо – 18-й, Петтер Нортуг – 52-й
Лыжероллеры
Хитра, Норвегия
Женщины, гонка преследования 10 км, классический стиль
1. Лотта Венг (Норвегия) – 28.41,5
2. Кристин Фоснес (Норвегия) – 0,9
3. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) – 1,9
4. Хедда Баккему (Норвегия) – 7,7
5. Юлие Хаммер (Норвегия) – 7,8
6. Майя Далквист (Швеция) – 11,7
7. Хедда Амундсен (Норвегия) – 12,3...
11. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) – 37,2...
18. Тириль Венг (Норвегия) – 50,6
Мужчины, гонка преследования 10 км, классический стиль
1. Ларс Хегген (Норвегия) – 24.37,7
2. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 0,1
3. Тео Шели (Франция) – 35,3
4. Ховард Мусебю (Норвегия) – 36,0
5. Ришар Жув (Франция) – 36,1
6. Карстен Андре Вестад (Норвегия) – 36,9
7. Лаури Вуоринен (Финляндия) – 37,2...
11. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 37,7...
13. Жюль Шаппаз (Франция) – 38,2...
17. Эрик Валнес (Норвегия) – 40,3
18. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 40,5
19. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 41,0...
24. Дидрик Тенсет (Норвегия) – 48,3...
45. Калле Халварссон (Швеция) – 1.50,3...
48. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 1.51,4
49. Эвен Нортуг (Норвегия) – 1.51,6...
52. Петтер Нортуг (Норвегия) – 1.52,4...
64. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 2.41,3