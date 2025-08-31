Лыжероллеры. Allianseloppet. Мюльбак и Смедос выиграли марафоны на 48 км, Петтер Нортуг – 37-й
Алвар Мюльбак и Магни Смедос выиграли лыжероллерные марафоны Allianseloppet.
Гонки проходили 30 августа.
Лыжероллеры
Тролльхеттан, Швеция
Марафон, 48 км
Мужчины
1. Алвар Мюльбак (Швеция) – 1:44.57,9
2. Тома Жоли (Франция) – 1,1
3. Амунд Хоэль (Норвегия) – 1,6
4. Амунд Риге (Норвегия) – 1,9
5. Лаури Мнила (Финляндия) – 2,0
6. Габриэль Стрид (Швеция) – 2,5...
11. Эдвин Ангер (Швеция) – 5,2...
17. Калле Халварссон (Швеция) – 33,1...
24. Фридрих Мох (Германия) – 1.05,4
37. Петтер Нортуг (Норвегия) – 2.05,5
Женщины
1. Магни Смедос (Норвегия) – 2:04.22,1
2. Ханна Лодин (Швеция) – 0,2
3. Йенни Ларссон (Швеция) – 0,3
4. Силье Ойре Шлинн (Норвегия) – 5,0
5. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 8,4
6. Джина дель Рио (Андорра) – 15,1
7. Сандра Шутцова (Чехия) – 21,5
