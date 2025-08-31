  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Лыжероллеры. Allianseloppet. Мюльбак и Смедос выиграли марафоны на 48 км, Петтер Нортуг – 37-й
1

Лыжероллеры. Allianseloppet. Мюльбак и Смедос выиграли марафоны на 48 км, Петтер Нортуг – 37-й

Алвар Мюльбак и Магни Смедос выиграли лыжероллерные марафоны Allianseloppet.

Гонки проходили 30 августа.

Лыжероллеры

Allianseloppet

Тролльхеттан, Швеция

Марафон, 48 км

Мужчины

1. Алвар Мюльбак (Швеция) – 1:44.57,9

2. Тома Жоли (Франция) – 1,1

3. Амунд Хоэль (Норвегия) – 1,6

4. Амунд Риге (Норвегия) – 1,9

5. Лаури Мнила (Финляндия) – 2,0

6. Габриэль Стрид (Швеция) – 2,5...

11. Эдвин Ангер (Швеция) – 5,2...

17. Калле Халварссон (Швеция) – 33,1...

24. Фридрих Мох (Германия) – 1.05,4

37. Петтер Нортуг (Норвегия) – 2.05,5

Женщины

1. Магни Смедос (Норвегия) – 2:04.22,1

2. Ханна Лодин (Швеция) – 0,2

3. Йенни Ларссон (Швеция) – 0,3

4. Силье Ойре Шлинн (Норвегия) – 5,0

5. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 8,4

6. Джина дель Рио (Андорра) – 15,1

7. Сандра Шутцова (Чехия) – 21,5

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoсборная Франции
лыжероллеры
Амунд Риге
марафон
logoсборная Швеции
logoсборная Норвегии
Allianseloppet
Алвар Мюльбак
Тома Жоли
logoКалле Халварссон
Джина дель Рио
Йенни Ларссон
сборная Чехии жен
Фридрих Мох
logoАстрид Ойре Шлинн
Магни Смедос
Силье Ойре Шлинн
logoсборная Норвегии жен
сборная Андорры
logoсборная Германии
logoсборная Швеции жен
Сандра Шутцова
Эдвин Ангер
logoПеттер Нортуг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Главные новости
Вячеслав Фетисов: «Вяльбе не только великая спортсменка, но и великий организатор. За нее высказываются все люди, понимающие, что такое управление спортом в России»
28вчера, 14:26
«Тренер подвергся насмешкам и издевательствам». В воронежском Минспорте назвали причину потасовки между главой федерации лыж и юным спортсменом
2929 августа, 13:55
ФЛГР рекомендовала главе воронежской федерации Мананкову обратиться в компетентные органы после его потасовки с подростком
1227 августа, 12:49
Вяльбе о продолжении карьеры Клэбо до ОИ-2030: «Даже не хочу никак комментировать его заявления. У него сегодня одно, завтра – другое»
527 августа, 06:45
Большунов посетил главный храм ВС РФ в Подмосковье вместе с семьей
626 августа, 13:45Фото
ФЛГР рассмотрит дело о потасовке между главой воронежской федерации и юным спортсменом 27 августа
26 августа, 13:35
Вяльбе о вакс-грузовике сборной России: «Спасибо Volvo за автомобиль. Связывались ли они в рамках расследования? Пусть сами выясняют информацию, я тут ни при чем»
6026 августа, 11:05
Российские прыгуны с трамплина проведут сборы в Китае, двоеборцы – в Казахстане
126 августа, 10:55
Лыжница Матвеева об отстранении России: «Многие ждут нас. Норвежцы не могут хорошо высказываться, потому что зависимы от спонсоров»
625 августа, 07:35
Матвеева о допуске россиян к Олимпиаде-2026: «Надо ехать, сколько бы ни допустили – одного, двух, трех. Зачем бойкотировать?»
25 августа, 07:29
Ко всем новостям
Последние новости
Шарлотте Калла родила второго ребенка
29 августа, 09:25
Лыжероллеры. Blink. Фоссесхолм победила в коньковом масс-старте на 10 км, Мирвол – 2-я, Ридзек – 3-я
18 августа, 18:04
Лыжероллеры. Blink. Шлинн победила в классическом масс-старте на 50 км, Лотта Венг – 2-я, Гиммлер – 3-я
17 августа, 19:31
Бородавко о сборе лыжников в Италии: «Настрой достаточно хороший, атмосфера рабочая. Со здоровьем у всех все в порядке, травм нет»
19 июля, 14:10
Вяльбе о лыжероллерах: «Другие люди, другая техника, совсем другая подготовка. Устюгов в прошлом году признался, что не понимает, как специалисты лыжероллеров проходят спуски»
15 июня, 15:26
Крянин о лыжном ЧМ-2025: «Норвежцы вполне могли недосчитаться из-за того, что не было наших болельщиков и спортсменов»
14 июня, 20:47
Бородавко о лыжном ЧМ-2025: «Спортивная составляющая важна. Снижение конкуренции в отсутствие наших очевидно»
4 июня, 13:24
Александр Легков: «Я болею за Станковича, желаю, чтобы у него все получилось. Он креативный, у него есть что-то новое»
1130 апреля, 13:50
Александр Легков: «Если Быстров ко мне обратится, я всегда готов взять его с собой на стадион «Спартака». Готов протянуть руку помощи»
1325 апреля, 16:20
Вяльбе о рекорде Овечкина: «Мне кажется, за него болел весь мир. Это очень крутой результат»
97 апреля, 19:09