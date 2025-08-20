Фредрик Линдстрем стал врачом юниорской сборной Швеции по лыжным гонкам

Олимпийский чемпион по биатлону Фредрик Линдстрем будет работать врачом в спорте.

Как сообщает Expressen, 36-летний Линдстрем в новой должности присоединится к юниорской сборной Швеции по лыжным гонкам. Экс-биатлонист завершил карьеру в 2019-м, а затем учился в медицинском вузе.

«Теперь я смогу использовать и опыт, накопленный за время карьеры на топ-уровне, и опыт работы в медицине, которой я занимаюсь в последнее время.

Я решил, что это интересная работа, которая позволит поддерживать связь со спортом. Получая медицинское образование, я дополнительно изучал и спортивную медицину – чтобы уверенно чувствовать себя в этой сфере», – сказал Линдстрем.

Линдстрем – олимпийский чемпион Пхенчхана-2018, бронзовый призер Ванкувера-2010 в биатлонных эстафетах. Также на его счету две бронзы чемпионатов мира (2012, 2013) – в масс-старте и индивидуальной гонке.