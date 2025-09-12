  • Спортс
FIS: «В обвинениях Родченкова нет ничего нового, мы отреагировали на них много лет назад, когда они были впервые опрометчиво выдвинуты»

FIS заявила, что в обвинениях со стороны Родченкова нет ничего нового.

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в своей книге «Допинг. Запрещенные страницы» заявил, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU) в течение ряда лет покрывали нарушения в биологических паспортах ведущих спортсменов.

«В этих обвинениях нет ничего нового, и FIS уже отреагировала на них много лет назад, когда они были впервые опрометчиво выдвинуты.

На зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи FIS проводила все анализы крови для паспортов в сертифицированной мобильной лаборатории в соответствии с правилами и стандартами WADA (Всемирного антидопингового агентства).

Результаты были рассмотрены экспертами и представлены через систему ADAMS в соответствии с уже отлаженной к тому времени процедурой», – сообщили в FIS.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoдопинг
logoFIS
logoГригорий Родченков
лыжные гонки
logoСочи-2014
logoWADA
