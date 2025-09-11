Александр Тихонов: «Родченков – это самый настоящий предатель. Его нужно забыть как кошмарный сон, не заниматься разбором его заявлений»

Александр Тихонов назвал Григория Родченкова трусом и предателем.

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Родченков в своей книге «Допинг. Запрещенные страницы» заявил, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU) в течение ряда лет покрывали нарушения в биологических паспортах ведущих спортсменов.

«Родченков – это самый настоящий предатель. Россия его родила и воспитала, а он уехал как трус, и сейчас делает из-за океана свои заявления. Никому не нужный элемент.

Его нужно забыть как кошмарный сон, не заниматься разбором его заявлений. Если какие-то нарушения были, то только при бывшем президенте IBU Андерсе Бессеберге.

Сейчас Родченков потерял родину, а Бессеберг сидит в тюрьме – вот и наработали. Родченкову надо что-то зарабатывать, вот он и делает заявления. А что еще он может?» – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону, экс-глава Союза биатлонистов России Тихонов.

