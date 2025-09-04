  • Спортс
Олег Матыцин: «Вяльбе – одна из самых профессиональных и грамотных управленцев в сфере спорта. Ее авторитет безусловен»

Олег Матыцин назвал безусловным авторитет Елены Вяльбе во главе ФЛГР.

Вяльбе с 2010 года занимает должность президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). В 2026-м пройдут очередные выборы главы организации.

«Елена Валерьевна – выдающийся спортсмен, трехкратная олимпийская чемпионка. Если у нас есть король лыж – Владимир Семенович Кузин, то думаю, что Елена Валерьевна может по праву претендовать на звание королевы лыжного спорта.

Кроме того, абсолютно уверен, что она очень грамотный управленец в сфере спорта. Один из самых профессиональных и грамотных на сегодняшний день. На протяжении многих лет успешно возглавляет федерацию. Как в сфере подготовки элитных спортсменов, так и с точки зрения развития спорта. Ее авторитет безусловен.

Она – очень эффективный руководитель. Она абсолютно на своем месте, у нее профессиональная команда. А менять надо там, где нет результата. Где нет эффективного управления.

То, что она откровенно высказывает свою позицию – это правильно. Она имеет на это полное право. И со многими ее заявлениями, с большинством заявлений, я согласен. Не думаю, что недопуск наших спортсменов связан с принципиальной позицией Елены Валерьевны. Это политизированное решение FIS (Международной федерации лыжного спорта). Активная роль коллег из скандинавских стран», – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Матыцин.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
ФЛГР
logoЕлена Вяльбе
logoОлег Матыцин
лыжные гонки
