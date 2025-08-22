  • Спортс
  • Елена Вяльбе: «Хотелось бы видеть ситуацию как в советские годы, когда весь детский спорт финансировался за счет государства»
28

Елена Вяльбе: «Хотелось бы видеть ситуацию как в советские годы, когда весь детский спорт финансировался за счет государства»

Елена Вяльбе ответила на вопрос о главной проблеме российского спорта.

«Главная проблема нашего спорта? Если говорить о спорте высших достижений и конкретно о моем виде спорта (лыжных гонках – Спортс’’), нам очень необходима хорошая высокогорная база для подготовки.

Что касается детского спорта, любой скажет, что хотелось бы видеть ситуацию как в советские годы. Тогда весь детский спорт финансировался за счет государства.

Мы пока об этом только много говорим и ничего не делаем. Не знаю, можно ли как-то эту проблему решить. Я же не президент и не министр спорта – я очень маленький человек», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoЕлена Вяльбе
logoсборная России жен (лыжные гонки)
ФЛГР
детский спорт
