8

Минспорт планирует объединить несколько зимних федераций после Олимпиады-2026

Некоторые российские федерации по зимним видам спорта будут объединены после Олимпийских игр 2026 года.

Об этом рассказал министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. О каких конкретно видах идет речь – не уточняется.

«После Олимпийских игр мы подойдем уже к объединению некоторых федераций зимних видов спорта. Это примерно март-апрель-май следующего года», – сообщил он.

В прошлом году уже были объединены несколько летних федераций: в гимнастике, водных видах и гребле.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoМихаил Дегтярев
Министерство спорта России
ОКР
logoОлимпиада-2026
