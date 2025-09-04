Михаил Дегтярев: «Тезис о том, что спортсмены должны руководить спортом, – это бред и ересь. А вот образованный спортсмен – это уже другое дело»

Дегтярев назвал бредом тезис о том, что спортсмены должны руководить спортом.

На данный момент Михаил Дегтярев возглавляет Министерство спорта и Олимпийский комитет России.

«Тезис о том, что спортсмены должны руководить спортом, – это бред и ересь. А вот то, что образованный спортсмен должен руководить спортом, – это уже другое дело. Нужно научиться руководить процессами, деньгами.

Когда этот бред говорят – осаживайте, спортсмен должен спортом заниматься. А образованный спортсмен должен спортом руководить», – заявил Дегтярев во время лектория общества «Знание» на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.